PIS-PASEP 2022: confira quem tem direito, valor e quando será pago o abono salarial

Saiba tudo sobre os pagamentos previstos para o ano que vem

PIS é pago a trabalhador do setor privado e PASEP para servidores públicos

Com a suspensão dos pagamentos do PIS-PASEP em 2021, o governo federal deve realizar os dois pagamentos do abono salarial no ano que vem. Foram afetados pela medida os trabalhadores que prestaram serviços com carteira assinada em 2020 e receberiam o abono salarial entre julho e dezembro de 2021.





É importante ressaltar que o pagamento deste ano, que foi realizado até o dia 30 de junho, é referente ao ano-base de 2019, que também havia sido adiado no ano passado por conta da pandemia.





Agora os demais trabalhadores devem receber o PIS/PASEP somente a partir de janeiro de 2022, havendo a possibilidade de acúmulo sobre os períodos de 2020 e 2021.





Quem tem direito ao PIS-PASEP 2022?





Os critérios para ter direito ao abono são os seguintes:

Atuar com carteira assinada pelo período mínimo de cinco anos; Receber uma média mensal de dois salários mínimos no decorrer do ano-base; Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, pelo menos, 30 dias no ano-base, sendo consecutivos ou não; Ter os dados pessoais e trabalhistas devidamente registrados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Qual o valor do PIS/Pasep?





O teto do abono, ou seja, o valor máximo que o trabalhador pode receber é o salário mínimo vigente. Atualmente, está em R$ 1.100, porém o valor deve mudar no próximo ano.





Como saber se tenho direito?





Os beneficiários podem saber se possuem direito das seguintes formas:





PIS (trabalhador de empresa privada)

Por meio do aplicativo Caixa Trabalhador; No site da caixa ( www.caixa.gov.br/PIS ), clique em “Consultar pagamento”; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):





Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil:

4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades); 0800 729 0088 (deficientes auditivos); App BB PASEP.

Como sacar o PIS/Pasep?





Os beneficiários que não possuem conta nos bancos, podem ir até um caixa eletrônico, com o cartão cidadão e a senha para sacar o dinheiro.





Aqueles que não tem o cartão podem receber o valor em qualquer agência da Caixa, mas é preciso levar documento de identificação com foto, CPF e carteira de trabalho.





Os trabalhadores que possuem dúvida e querem saber se têm direito ao PIS, podem telefonar para a Caixa no 0800-726-02-07 ou acessar o site oficial da Caixa . Para a consulta, é necessário ter em mãos o número do NIS (PIS/Pasep).





Os servidores que recebem Pasep devem verificar se houve depósito em conta no Banco do Brasil. Caso isso não tenha ocorrido, basta procurar uma agência do BB para regularizar a situação. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil.





Por: Gabriel Maymone