PARANAÍBA| Secretaria de Indústria e Comércio apresenta relatório semestral de ações

Para dar transparência ao trabalho prestado em prol da população através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, foi emitido nesta terça-feira, 06, um relatório semestral das ações desenvolvidas até o último dia 30 de junho.





Segundo informou o secretário, Edivando Quirino, a atual Administração Municipal deu total autonomia para a equipe implantar bons projetos, fazer parcerias e oferecer suporte aos pequenos, médios e grandes empresários.





Nestes primeiros seis meses diversas atividades contribuíram para o desenvolvimento econômico da cidade, como, por exemplo, a implantação do Projeto “Jovem Aprendiz”, que visa inserir jovens estudantes com idade entre 15 e 24 anos no primeiro emprego. “Oferecer a oportunidade do primeiro emprego a um jovem é mais do que mudar a realidade dele, é também mostrar a todos a importância de exercer a responsabilidade social e que cada um é agente da transformação”, disse.





Além disso, reuniões do Conselho do PRODEPAR (Programa de Desenvolvimento Econômico de Paranaíba) discutiram e concederam benefícios fiscais à empresas; fez a alteração da Lei do Conselho PRODEPAR, aumentando a área de abrangência; colaborou para implantar a Cervejaria Petrópolis no Município; e fez a retrocessão de áreas doadas e não utilizadas para a finalidade ao Patrimônio.





A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico prestou atendimentos e informações a empresários e contadores; fez visitas as empresas instaladas no Parque Industrial; junto do prefeito Maycol Queiroz conquistou a implantação do Sistema S, que irá colocar um Centro Integrado SESI SENAI em Paranaíba para capacitar os cidadãos para o mercado de trabalho; e em parceria com a Secretaria de Saúde fez a vacinação de cidadãos que trabalham no Parque Industrial, dentro na faixa etária atendida.





Foi criada ainda a Sala do Empreendedor, que desde a sua ativação, dada no dia 19 de abril, prestou diversos serviços aos interessados. Foram atendidos 47 cidadãos, abertas seis novas empresas e sete inscrições estaduais, dado baixa em duas empresas, realizadas sete alterações cadastrais, feitas 13 declarações anual de MEI (Micro Empreendedor Individual), impressos 27 boletos de DAS (Declaração Anual do Simples Nacional), além de sete parcelamento de dívidas, 10 impressões de comprovante de inscrição, 21 orientações dos direitos e deveres do MEI, 12 impressões de certificado MEI, dois cadastros de débito automático, uma inscrição em curso gratuito do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas) e dois requerimentos.





Por: Luana Chaves