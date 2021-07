PARANAÍBA| Município quer resgatar Carnaval pós pandemia e busca parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura

Resgatar a cultura e tradição do melhor Carnaval de Mato Grosso do Sul são objetivos da Administração Municipal de Paranaíba após o fim da pandemia de COVID-19. Já pensando que o cenário mude em um futuro bem próximo, a Secretaria de Cultura e Turismo iniciou as tratativas de parceria com a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura.





Na manhã desta quinta-feira, 15, a secretária de Cultura Débora Queiroz, acompanhada da secretária de Obras Milene Nagliati e do presidente da Câmara de Vereadores Dollar Pires, reuniu-se com o secretário João César Matogrosso e ressaltou a necessidade de fortalecer a Cultura e solicitou investimentos para Paranaíba.





Débora enfatizou que é desejo do prefeito Maycol Queiroz resgatar o Carnaíba, após o fim da pandemia e oferecer para a população paranaibense o melhor carnaval. “O prefeito Maycol tem como propósito retomar o carnaval e colocar Paranaíba de volta como o Município com a melhor festa do Estado. Acreditamos que com o avanço da vacinação será possível a realização do Carnaíba em 2022”, disse.





Matogrosso salientou que o Estado será parceiro assim que as restrições forem retiradas, com a vacinação da população. “Tudo vai depender de vacina. Esperamos que voltemos à normalidade o mais breve possível. Vocês são o segundo Município a procurar o Estado para essa finalidade e quem chega primeiro bebe água limpa. Vamos avaliar a possibilidade de colocar em prática o projeto depois do fim da pandemia”.





O vereador Dollar Pires lembrou que Paranaíba era reconhecida nacionalmente pelo carnaval e a participação de blocos carnavalescos e a extinção destes blocos e aumento de carnavais na região fizeram com que a festividade perdesse a força e fama. “Nosso objetivo é colocar Paranaíba no cenário artístico, cultural e de turismo de Mato Grosso do Sul”, finalizou.





Por: Luana Chaves