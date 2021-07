Nos 243 anos de Miranda, senadora Soraya Thronicke anuncia emenda de R$ 500 mil

©DIVULGAÇÃO

Nesta sexta-feira (16/07), o município de Miranda (MS) completa 243 anos de emancipação política, um dos mais antigos de Mato Grosso do Sul, e, para celebrar a data, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) comunicou ao prefeito Fábio Florença (PDT) o envio de emenda parlamentar individual no valor de R$ 500 mil destinada à compra de uma patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar. O anúncio foi feito pela parlamentar sul-mato-grossense ao receber, nesta quarta-feira (14/07), o prefeito em seu gabinete, no Senado Federal, em Brasília (DF), para tratar de investimentos no município.





Segundo Soraya Thronicke, o apoio à agricultura familiar é uma de suas bandeiras como senadora e, felizmente, o anúncio dessa emenda para o pequeno agricultor de Miranda coincidiu em ser próximo ao aniversário do município. “A agricultura é a maior propulsora da economia brasileira e tem ajudado o País nos momentos de crise. Por isso, procuro contribuir com o setor produtivo do Brasil, principalmente, com a agricultura familiar, que precisa de uma atenção especial para continuar produzindo”, declarou.





A senadora também lembrou ao prefeito Fábio Florença que no início do ano indicou uma emenda de R$ 857 mil para ser investido na melhoria dos serviços de saúde pública disponibilizados para os moradores de Miranda. O recurso vai garantir a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) para o município em substituição ao posto de saúde que já funciona atualmente em um imóvel alugado no Conjunto Previsul.





Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Soraya Thronicke destaca que o investimento em saúde tem de ser prioridade para atender da melhor forma possível a população sul-mato-grossense. “A rapidez e a qualidade dos serviços de saúde disponibilizados nas UBSs podem salvar uma vida. Por isso, não tenho medido esforços para destinar recursos para a saúde aos municípios de Mato Grosso do Sul”, declarou.





O prefeito de Miranda aproveitou para agradecer a senadora Soraya Thronicke pelo anúncio dessa emenda de R$ 500 mil para a compra da patrulha mecanizada. “Trata-se de um recurso muito importante para o município de Miranda, pois ajudará a atender os assentados rurais que desenvolvem a agricultura familiar e também os indígenas que moram na região. Quero agradecer do fundo do meu coração por essa ajuda e não posso deixar de lembrar ainda do recurso para o nosso posto de saúde. Essa unidade de saúde atende uma grande parcela da nossa população e fortalece nossas ações nessa área neste momento de pandemia provocada pela Covid-19”, pontuou.





História





A cidade foi fundada em 1778 a partir da construção do Presídio Nossa Senhora do Carmo do Rio Mondego, reduto feito pelo então governador-general Caetano Pinto de Miranda a mando do Capitão das Conquistas João Lemes do Prado e seu objetivo era defender a região contra possíveis ataques de bandoleiros (Castelhanos de Assunção). O primeiro nome da cidade era Mondego, em homenagem à santa que dava nome ao presídio.





Em 1835, o local passou a se chamar Nossa Senhora do Carmo de Miranda e sua comarca abrangeu todo o Planalto do Amambai. Em 1857, Francisco Rodrigues do Prado (irmão do fundador do presídio) consegue por meio de lei provincial transformar a localidade em vila com o nome de Miranda, sendo uma homenagem ao ex-governador que iniciou a construção do presídio. Em 1865 o local foi destruído pelos paraguaios durante a Guerra do Paraguai. Com o progresso a cidade é reconstruída novamente.





O rio que leva o nome da cidade é um dos maiores afluentes do Rio Paraguai, que é navegável a partir da cidade de Aquidauana (MS) até a sua foz, localizada em Miranda. Conhecido pela intensa atividade pesqueira, o Rio Miranda nasce na Serra de Maracaju, entre os municípios de Jardim (MS) e Ponta Porã (MS).​





ASSECOM