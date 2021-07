MS registra 1.060 casos novos e mais 23 mortes por Covid-19

Dados são do boletim epidemiológico desta quarta-feira, 28 de julho.

MS registra 271 casos novos e mais 16 mortes por Covid-19

Mato Grosso do Sul confirmou nesta quarta-feira (28), 1.060 casos novos e mais 23 mortes provocadas por Covid-19. O estado atingiu 354.221 infectados desde o início da pandemia e 8.893 óbitos, segundo dados do último boletim epidemiológico.





Conforme os dados, a ocupação global de leitos de UTI por microrregiões está com uma taxa acima de 59%. Em Campo Grande chegou a marca de 80%. Em Dourados, 80%. Já na cidade de Três Lagoas, a taxa de ocupação de leitos é de 63% e em Corumbá, 59%.





Em coletiva na manhã desta quarta, secretaria-adjunta de Saúde, Christine Maymone, ainda informou que 26 pessoas estão na fila de espera por leitos de UTI: Sendo 24 na regulação de Campo Grande, 2 na regulação do estado e a de Dourados não registrou nenhuma pessoa.





De acordo com o Coronel Marcelo Fraiha, Mato Grosso do Sul avança na questão de imunização Ele explicou que 40 municípios do estado já ultrapassou a marca de 100% das doses enviadas e aplicadas. Outras 39 cidades já ultrapassaram a marca de 90% e segundo o próprio coronel, isso fará com que o MS seja a primeira unidade federativa do país a sair da pandemia.





Por G1 MS