Motociclista morre em acidente na Avenida Ernesto Geisel

O acidente envolveu um veículo VW Spacefox e uma moto Honda CG

Moto foi arrastada na colisão

Um motociclista ainda não identificado morreu em um acidente no cruzamento da Rua do Aquário com a Avenida Ernesto Geisel, região do Jardim Nhanhá em Campo Grande no final da noite desta quinta-feira (01).





O acidente envolveu um veículo VW Spacefox e uma moto Honda CG pilotada pelo condutor que veio a óbito logo após a colisão. O condutor da VW Spacefox não sofreu ferimentos e estava muito abalado no local.





Segundo informações, o motociclista transitava na Rua do Aquário no sentido oeste - leste e a Spacefox na Ernesto Geisel sentido bairro - Centro. No cruzamento há um semáforo e a polícia irá apurar a causa do acidente.





A frente da Spacefox ficou totalmente destruída. O motociclista foi arremessado a aproximadamente 30 metros e sua moto arrastada embaixo da Spacefox por uns 50 metros.





O capacete dele saiu da cabeça após o impacto. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados mas o motociclista morreu no local. O BPtran (Batalhão de Polícia de Trânsito) e a Polícia Civil também foram acionados.





Por: Diego Alves