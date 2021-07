HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Renove o ambiente social. Talvez você se canse das mesmas conversas e procure novidades em outros grupos. Valores divergentes poderão afastar uma amizade. Em compensação, será ótimo momento para conquistar a confiança de novos relacionamentos e ampliar perspectivas de trabalho. Reinvente a vida e aposte em novos projetos. Criatividade, brilho e paixão não faltarão.



Touro - 21/04 a 20/05





Visão de futuro, planos de longo prazo e perspectivas positivas na área financeira animarão o sábado. Explore seus talentos criativos e faça da vida uma arte. O sábado será divertido, na companhia dos filhos, ou do par. Talvez prefira se dedicar aos relacionamentos próximos e pausar atividades nas redes sociais. Invente uma programação diferente. Amor em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Alto astral, sintonia coma família e perspectivas positivas para o futuro darão brilho ao sábado. Crenças e filosofias se renovarão nesta Lua cheia que expandirá horizontes e arejará a cabeça. Respire novos ares e cultive a fé. Ligue as antenas numa oportunidade financeira e planeje investimentos. Bom momento para sair da mesmice, viajar ou dar sabor de aventura à vida.



Câncer - 21/06 a 21/07





Encontre respostas existenciais, determine estratégias e invista num futuro estável. A Lua cheia trará revelações e planos de mudança. Notícias de longe aguçarão a curiosidade. Amplie conexões e descubra novidades estimulantes. Palavras doces aproximarão alguém especial que está distante e também atrairão novas relações. Lives e interações de hoje trarão aprendizado.





Leão - 22/07 a 22/08





Firme uma relação especial, fortaleça uma amizade e saiba em quem confiar. A Lua cheia favorecerá os relacionamentos. Resolva assuntos do coração e aprofunde vínculos. Escolhas e decisões de vida ficarão claras. Planeje mudanças. O novo ciclo que começará a partir do aniversário trará abundância, estabilidade afetiva e material. Eleve seus padrões.





Virgem - 23/08 a 22/09





Cuide da saúde, dê valor às coisas simples e invista na evolução da carreira. Decisões de trabalho marcarão esta Lua cheia que aumentará a produção e também as responsabilidades. Conversas com amigos servirão de suporte para encarar novos desafios e aumentar a exposição. Vênus em seu signo atrairá o amor. A fase favorecerá o casamento. Sonhe alto!



Libra - 23/09 a 22/10





Fortaleça a identidade e respeite seus talentos. A Lua cheia aumentará a segurança, as responsabilidades e estabilizará os relacionamentos. Planos de viagem trarão entusiasmo. O prazer estará garantido. Solte a imaginação. Criatividade não faltará para tornar a vida mais gostosa, mesmo com as limitações impostas pela pandemia. Amigos apoiarão seus projetos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua cheia aproximará a família, fortalecerá a autoestima e iluminará o percurso de vida. Troque confidências, expresse seu carinho de maneira original e firme as bases afetivas. Notícias de longe tocarão o coração. Coincidências e sincronicidades criarão um clima mágico no amor e nas interações de hoje. Apoie amizades com palavras motivadoras. Dê esperanças.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Notícias motivadoras e informações preciosas marcarão esta Lua cheia que intensificará as comunicações e trará maior entendimento no amor. Conversas com irmãos, filhos e amizades de longe aumentarão a segurança num empreendimento ousado ou em planos de mudança. Encontre respostas existenciais e dê novo sentido à vida. Expectativas se cumprirão em breve.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Soluções financeiras virão acompanhadas de mudanças no projeto de vida. Conversas sensíveis resolverão diferenças no amor. Aposte nos planos da relação e no sucesso de um empreendimento em comum. Hora de construir bases materiais e afetivas mais fortes, apoiar a família e cuidar da saúde. Decida investimentos de longo prazo. Novos caminhos pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o sábado com Lua em seu signo para cuidar da beleza, da imagem e jogar a autoestima para cima. Investimentos na saúde incluirão movimentar o corpo e apostar numa dieta equilibrada. Treine, caminhe, ou faça um detox e melhore a vitalidade que estará mais baixa nesta fase. Valores afetivos estarão no comando. Novidades na família. Amor em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sábado gostoso para relaxar, sonhar e dar atenção aos sentimentos. Cuide da família, arrume a casa e crie um ambiente acolhedor. Amor e parcerias com mais empolgação. Solte a imaginação e enriqueça projetos com seus dons artísticos. Sintonia com os filhos e harmonia nos relacionamentos reforçarão a segurança. Cultive a alegria e curta os pequenos prazeres.





Por: ROSA DI MAULO