HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Aprofunde o tom das conversas em família e promova a união. Sol e Plutão anunciam mudanças e transformação de antigos padrões. Palavras carinhosas aproximarão quem anda distante. Sábado de muitas emoções, com revelações do passado, lembranças e resgate de relações. Resolva assuntos do coração e ganhe paz de espírito. Algo do destino nas decisões de vida.



Touro - 21/04 a 20/05





Opiniões e filosofias poderão mudar neste sábado, que trará informações difíceis de digerir e preocupações com irmãos ou relação próxima. Assuntos de saúde estarão em destaque e cobrarão cuidados atentos. Inicie um programa de exercícios ou dieta com orientação e evite exageros de qualquer natureza. Hora de investir no seu equilíbrio e bem-estar com consciência.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





A cabeça estará a mil neste sábado. Anote ideias, crie planos com o par, amplie o diálogo com os filhos e pesquise novidades nas redes. Novo empreendimento poderá nascer forte e mudar a maneira de ganhar dinheiro. Algo do destino envolverá o amor e a missão no mundo. Eleve os sentimentos. Sintonia com irmãos e apoio mútuo apontarão algo do destino e novos rumos.



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para fortalecer as bases afetivas e financeiras. Apoie a família, curta momentos carinhosos e crie um ambiente protetor em casa. Bom para elevar padrões de conforto e decidir investimentos. Algo do destino envolverá uma viagem ou conexão internacional. Firme acordos e aproveite uma oportunidade de rendimento extra. Cuide da imagem e das suas posses.





Leão - 22/07 a 22/08





Decisões de vida virão acompanhadas de mudanças na maneira de pensar, de se comunicar e na rotina. O sábado trará informações relevantes e notícias que ligarão alertas nos cuidados de saúde e no trabalho. Encerre um longo ciclo e aposte num lifestyle diferente. Conversas com irmãos ou parentes próximos serão transformadoras. Momento favorável a novos começos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Os sonhos darão dicas sobre os caminhos a seguir. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas e decisões financeiras. Espere por mudanças significativas na vida social, ou na equipe. O momento será delicado nos relacionamentos. Bom para se posicionar com empatia e clareza nas questões que envolvem a coletividade. Evite gastar dinheiro por impulso.



Libra - 23/09 a 22/10





Algo maior se desenhará para o futuro. O sábado revelará sonhos e ambições. Bom para transformar antigos padrões e dar um passo mais largo na carreira. Determine metas mais altas e confie nos seus talentos. Conte com empatia e fortaleça novas amizades. A vida social ficará mais gostosa, com trocas carinhosas e relações motivadoras. Segurança nos relacionamentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sábado de expectativas sobre o futuro. Aguarde boas respostas em breve. Uma onda de energia positiva envolverá o amor e os filhos e trará sorte nos negócios. Talvez precise acertar acordos e contas com um familiar ou formalizar uma parceria. Avalie uma proposta de trabalho com carinho. Bom momento para fortalecer alianças e impulsionar novo empreendimento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Troque confidências e aprofunde relações. Clima carinhoso nas interações fará diferença no seu dia. Bom momento para resgatar amizades do passado, fortalecer vínculos familiares e discutir assuntos de interesse público. Sol e Plutão anunciam mudanças e fatos inesperados que poderão apressar decisões. Conte com apoios importantes para vencer desafios financeiros.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um sonho da vida íntima poderá se realizar e cobrar desapegos. Aproveite o período da manhã para visualizar o que quer para o futuro. À tarde, conversas com amigos trarão esclarecimentos e grande motivação para mudanças. Novas amizades também entrarão no menu do sábado. Descubra novidades e enriqueça seus projetos. Família com apoio mútuo. Aproxime irmãos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Mude hábitos e cuide da saúde com total atenção. Bom momento para fazer um detox, iniciar dieta ou planejar mudanças no trabalho. Cenário otimista para o futuro. Fique de olho numa oportunidade de negócio. Mesmo com instabilidades e falta de previsibilidade do orçamento, a fase trará crescimento financeiro e sucesso dos empreendimentos. Amor com novos planos.



Peixes - 20/02 a 20/03





O prazer estará nas coisas simples da convivência a dois. Com a inspiração do amor, cada pequena experiência parecerá única e especial. O sábado anuncia descobertas gostosas, momentos mágicos e mais intensidade na vida íntima. Faça um bate-e-volta num lugar bonito perto da natureza ou atividades ao ar livre e aumente a sintonia com a espiritualidade.

Por: ROSA DI MAULO