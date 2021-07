HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (11)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com a família e a organização da casa. Bom também para encontrar antigos documentos, fotos e coisas perdidas. Resgate as origens e fortaleça a identidade. Um velho sonho poderá se realizar com soluções originais. Conte com grande criatividade e poder de conquista, neste domingo. Se estiver só, poderá se apaixonar.



Touro - 21/04 a 20/05





Domingo gostoso para curtir o sossego do lar, o carinho da família e troca de mensagens com amigos. Reformulações na casa trarão mais conforto. Cuide também da energia, das plantas e do seu espaço de trabalho. Lembranças de alguém especial ou de uma época de vida virão carregadas de emoção. A partir de hoje, Mercúrio facilitará comunicações e contratos.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





O orçamento ficará mais equilibrado, a partir de hoje, com a entrada de Mercúrio na área do dinheiro. Bom também para planejar investimentos futuros e elaborar contratos. Fique de olho nas oportunidades de negócio. Conversas com irmãos e amizades abrirão a cabeça a novas possibilidades e soluções. Valerá também descobrir novidades e tendências nas redes sociais.



Câncer - 21/06 a 21/07





Boas notícias na área financeira trarão maior confiança no futuro. Faça contas, planeje compras e decida investimentos, sem afobações. Proximidade de uma viagem ou conexão com pessoas queridas de longe despertarão sonhos. Otimismo, fé e entusiasmo colorirão o domingo. Mudanças no projeto de vida, nas escolhas ou na maneira de se relacionar favorecerão o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite o domingo para se cuidar com carinho e jogar a autoestima para cima. Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Escolhas ficarão mais claras e determinarão novos planos para o futuro. A partir de hoje, Mercúrio aguçará a intuição. Valorize sua sensibilidade e expanda a consciência. Terapia, meditação e sintonia com a natureza trarão serenidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Diminua a velocidade e relaxe. Domingo gostoso para dormir mais e aumentar a sintonia com o mundo interior. Crenças e filosofias poderão mudar significativamente, nesta fase de abertura a novos relacionamentos e de maior proximidade com a missão. Aprenda com referências diferentes. Fantasias românticas poderão se realizar. Amor com expectativas e cumplicidade.



Libra - 23/09 a 22/10





Boas notícias e novidades de longe e troca de mensagens carinhosas com amigos despertarão seus melhores sentimentos. Hora de fortalecer novos vínculos e construir relações de confiança. A partir de hoje, Mercúrio facilitará comunicações profissionais e atrairá oportunidades de evolução da carreira. Determine metas profissionais mais altas e invista no seu futuro. Sucesso!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lindo momento para aproximar quem está longe, ampliar sua voz no mundo e resolver assuntos do coração. O amor inspirará passos mais largos na carreira. Novo empreendimento poderá nascer com força e promover mudanças positivas no lifestyle. Mercúrio favorecerá assuntos jurídicos, estudos e conexões internacionais. Otimismo e prazer estarão de volta. Viagem à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Quebre a rotina, faça um bate-e-volta num lugar bonito, ou atividades ao ar livre e curta momentos deliciosos. Sentimentos generosos, carinho e otimismo envolverão o amor num clima alegre. A partir de hoje, os pensamentos buscarão respostas existenciais e íntimas. Troque confidências com o par, família, amizades de longe e aprofunde vínculos especiais em sua vida.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo e trará maior entendimento com pares, irmãos e pessoas próximas. Conversas motivadoras darão sabor ao domingo. Sentimentos profundos envolverão o amor. Bom para redefinir planos da vida íntima, decidir mudanças no lifestyle e implantar uma rotina mais gostosa. Fase de desapegos. Novos padrões de consumo pela frente.





Aquário - 21/01 a 19/02





Renove os sentimentos e embarque num clima romântico no amor. O domingo trará muito carinho, parceria e valorização das coisas simples da convivência. Comece uma fase nova na vida íntima, com prazeres diferentes e acolhimento mútuo. A rotina ficará mais organizada a partir de hoje. Oportunidade de crescimento financeiro no trabalho nos próximos dias.



Peixes - 20/02 a 20/03





Inicie um projeto a dois. Trabalho e amor poderão caminhar juntos nesta fase que favorecerá atividades diferentes, cuidados com o corpo e implantação de hábitos saudáveis. Coloque novos conceitos em prática. A partir de hoje, Mercúrio facilitará o diálogo com os filhos e decisões de vida. Ideias criativas e soluções originais tornarão a vida mais gostosa. Descubra prazeres.





Por: ROSA DI MAULO