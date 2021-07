HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Comece o dia devagar. Valerá dar atenção aos sonhos e à intuição antes de se envolver com o mundo lá fora. Organize a casa, converse com os filhos ou com alguém próximo e planeje os próximos passos na carreira ou nos negócios. Harmonia nas relações cotidianas e no ambiente de trabalho será fundamental. Aproveite a semana para cuidar dos interesses pessoais.



Touro - 21/04 a 20/05





Semana movimentada na equipe, interações com grupos e nas redes sociais. Mantenha o fluxo das comunicações e divulgação do trabalho, mesmo se estiver em férias com os filhos, ou com a família. Fase delicada nos relacionamentos próximos cobrará iniciativas e decisões. Ajuste planos da vida pessoal de acordo com as notícias. Siga orientações de proteção à saúde.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite oportunidades e dê um passo maior na carreira. A semana trará sucesso profissional e financeiro. Negócios estarão aquecidos. Valerá elaborar detalhes de contratos e propostas com visão de futuro e realismo. Pesquise preços de mercado e altere valores de orçamentos. Acordos insatisfatórios poderão ser rompidos. Aposte só no que poderá dar certo. Popularidade em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Proteja seu patrimônio com aplicações sólidas. Decisões de investimentos e negócios pedirão calma e planejamento. Evite riscos desnecessários e atitudes impensadas nesta semana. Tudo fluirá positivamente se você mantiver a serenidade e o bom senso. Espere por mais prestígio e projeção profissional. Conexões internacionais ou com autoridades. Acerte a documentação.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje mudanças e investimentos. Imprevistos financeiros ou aumento de contas poderão abalar o orçamento. Em compensação, será bom período para melhorar a qualidade de vida, inovar a carreira e apostar em novos projetos. Tome cuidado com fraudes e falsidades. A semana favorecerá novos começos e decisões de vida. Estabilize uma relação especial.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite a passagem de Vênus por seu signo para cuidar da beleza, das finanças e do seu equilíbrio. A semana trará novos relacionamentos e chances para o amor. Considere novas propostas com carinho. Você poderá dar um salto na carreira e abraçar uma missão especial. Mudanças na equipe ou no ambiente social serão esperadas. Encerre um longo ciclo.



Libra - 23/09 a 22/10





Encare desafios nas relações de trabalho e promova ótimos resultados. A semana trará maior exposição, novas responsabilidades e poder de influência. Espere por contatos influentes e oportunidades de crescimento profissional. Cuidados de saúde estarão em primeiro lugar. Não ceda a pressões. Amor com expectativas. Eleve os sentimentos e cultive novas amizades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Resolva assuntos do coração e apoie a família nesta semana. Caminhos de maior realização profissional e pessoal estarão iluminados. Bom período para decidir o futuro, desenvolver ideias e conquistar novos espaços. Sintonia amorosa com os filhos, ou o par, inspirará novos projetos e mudanças positivas no lifestyle. Aprofunde vínculos especiais em sua vida e realize sonhos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um sonho antigo poderá se realizar. A semana trará união familiar e decisões de moradia. Encerre processos do passado e ganhe liberdade. A vida adquirirá um sabor gostoso de aventura, com nova atividade, viagem e enriquecimento cultural. Espere por uma proposta profissional atraente, com trabalho remoto ou parceiros estrangeiros, e dê uma virada na sorte.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Respeite sua percepção e pense positivo. Você contará com grande poder de negociação nesta semana, mesmo que num primeiro momento as coisas pareçam difíceis. Elabore argumentos, pesquise informações e crie estratégias imbatíveis também com a ajuda da intuição. Proposta de trabalho ou colaboração da família diminuirá pressões financeiras. Expectativas no amor.





Aquário - 21/01 a 19/02





Semana decisiva no trabalho. Altere um contrato, mude a rotina e torne o cotidiano mais agradável. Negociações financeiras terão andamento positivo. Você poderá conquistar clientes, aumentar o salário ou firmar um negócio promissor. Conflitos de relação poderão ser resolvidos com humor e atitude. Aumente a cumplicidade numa relação especial. Casamento em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





A semana será agitada nos relacionamentos e no trabalho. Aumente a produção, inicie um projeto e fortaleça sua posição. Planos de expansão ganharão viabilidade, com a colaboração de parceiros, ou nova associação. Diminua o estresse e a ansiedade com atividade física. Dê também atenção aos filhos e ao seu amor. Projeto da casa ganhará soluções originais.





Por: ROSA DI MAULO