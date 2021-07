HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

Arme viagem com os filhos, ou o par, para curtir a natureza e arejar a cabeça. A prática de esporte e de nova filosofia de vida manterão o astral em alta. Cultive a alegria e o amor à vida. Paixões vão e vêm, o importante será explorar seus talentos criativos e conquistar novos espaços. Família estará em primeiro lugar. Amplie o diálogo e o entendimento.



Touro - 21/04 a 20/05





Máscaras sociais poderão cair. Saiba em quem confiar. O dia convidará à privacidade. Um mergulho nos sentimentos iluminará caminhos e decisões de vida. Apoie a família com iniciativas e gestos generosos. Fatos recentes mudarão sua maneira de pensar. Hora de rever opiniões e disputas sem chances de vencer. Investimentos e padrões de consumo serão repensados.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Emoções fortes criarão clima romântico no amor. Aposte em mais humor e menos críticas. A vida seguirá o curso natural, não dará para prever resultados, querer controlar tudo. Desapegos estarão na ordem do dia. Flua com os acontecimentos e com soluções possíveis. Pequenos ajustes no orçamento farão diferença. Apoie irmãos e aprenda algo novo.



Câncer - 21/06 a 21/07





Novidades motivadoras no trabalho e na vida social. Referências poderão mudar. Siga sua percepção nos negócios e investimentos. Você estará a um passo de conquistar melhores condições e fortalecer bases afetivas e materiais, com estratégias certeiras. Sol e Mercúrio em seu signo destacarão seu brilhantismo. Conte com poder de comunicação e objetivos claros.





Leão - 22/07 a 22/08





Últimos dias do “inferno astral”, período que antecede o aniversário. Aproveite para fechar um ciclo, avaliar perdas e ganhos, planejar mudanças e fazer novas escolhas. Viagem com filhos, ou o par, estará no radar. Prazeres diferentes devolverão o entusiasmo e a alegria. Canalize o excesso de energia nos esportes, atividades ao ar livre ou treino. Implante hábitos saudáveis.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lembranças gostosas de antigas histórias e da família virão carregadas de emoção hoje. Imprima energias positivas na casa e deixe seus espaços mais acolhedores. O dia trará soluções práticas. Estabeleça limites claros no trabalho e implante uma rotina gostosa, com tempo para cuidar da saúde e do seu equilíbrio. Amor com expectativas. Amizades de longe darão notícias.



Libra - 23/09 a 22/10





Ideias brilhantes enriquecerão sua atuação no trabalho. O dia trará visão de futuro e destaque nas comunicações profissionais. Valorize seus talentos e assuma poder, com maior segurança nas relações e autoconfiança. Notícias de irmãos, tranquilidade nas decisões, planos de estudo ou de viagem, desenharão cenário otimista. Pense positivo. Novas amizades à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira e no amor anunciam mais segurança e estabilidade. O dia favorecerá compras, decisões de plano de saúde e de investimentos, apoio à família e iniciativas nos relacionamentos profissionais. Use seus talentos criativos e impulsione um empreendimento. Novidades de longe criarão clima excitante. Assuntos de Justiça terão andamento positivo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decisões de viagem, ou de assuntos de família, se tornarão mais urgentes nesta fase. Um convite de longe, ou resolução de uma ação na Justiça, ampliará horizontes e permitirá realizar sonhos. Planeje mudanças e reestruture a rotina. Uma proposta de trabalho cobrará resposta rápida e acelerará planos. Emoções estarão à flor da pele nas interações de hoje. Bons acordos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Diminua o ritmo e dê atenção aos sonhos. O dia será mais produtivo em atividades criativas. Solte a imaginação e desenhe projetos. Sensibilidade alta e momentos mágicos intensificarão o amor. Eleve os sentimentos, troque confidências com o par e decida os rumos da vida íntima. Fase de aprendizado e de considerações importantes sobre a vida. Mudanças pela frente!





Aquário - 21/01 a 19/02





Converse com amigos, circule nas redes, investigue informações e fique por dentro das novidades. O dia revelará segredos e mistérios. Esclarecimentos ajudarão nas decisões e poderão acelerar mudanças. Negocie melhores condições de um contrato e evite deslocamentos desnecessários. Trabalho remoto continuará como boa opção para manter a saúde protegida.



Peixes - 20/02 a 20/03





Futuro atraente, com negócios aquecidos e ótima performance no trabalho. Discuta ideias e desenvolva projetos. Conversas com os filhos, ou o par, abrirão espaço para convivência mais gostosa. Carreira em ascensão! Brilhe, projete a imagem, conquiste parceiros e atraia novas oportunidades. Planos de expansão ganharão impulso extra. Sucesso!





Por: ROSA DI MAULO