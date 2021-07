HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04

Marte, Vênus e Lua intensificarão o amor. Se estiver em busca de novas emoções, tudo aberto para se apaixonar novamente e começar uma fase gostosa na vida íntima. Numa relação já existente, proponha prazeres diferentes e esquente o clima. A semana terminará com cheiro de romance no ar. Sentimentos generosos promoverão maior união e entendimento com a família.



Touro - 21/04 a 20/05





Conte com maior estabilidade no trabalho e nas finanças. Hora de consolidar a carreira e ganhar recompensas pelo reconhecimento adquirido. Saúde mais frágil cobrará pequenos ajustes na rotina, alimentação e divisão de tarefas. Não se esgote demais, com conversas infindáveis e arrumações na casa. Estabeleça limites claros e respeite os sinais do corpo. Filosofias mudarão.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planeje uma viagem com o par, ou programe um fim de semana divertido com os filhos. Com perspectivas financeiras positivas, já dará para pensar em novos investimentos e curtir prazeres diferentes. Bom para reinventar a vida e criar planos a dois. Carreira em ascensão. A semana terminará com sucesso nos empreendimentos. Assuma mais poder e brilhe!



Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde amizades e fortaleça um vínculo especial. Mudanças na equipe ou no ambiente social continuarão em curso nesta fase de reestruturações e de novos investimentos. A semana terminará com autoestima e serenidade. Curta momentos carinhosos, troque confidências com a família e planeje os próximos passos na carreira. Reorganizações na casa darão mais conforto.





Leão - 22/07 a 22/08





Converse com amigos, irmãos e organize ideias. O dia favorecerá as comunicações, contatos e acertos de documentos. Escolhas e decisões de vida cobrarão respeito à sua sensibilidade que estará amplificada nesta fase. A finalização de um longo ciclo virá acompanhada de mais consciência, autoconhecimento e transformações internas. Siga a intuição e reinvente a vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





Necessidade de estabilidade financeira e desejos de mudanças incentivarão passos mais largos na carreira. O dia trará reconhecimento profissional e maior proximidade com a missão. Fique de olho numa oportunidade de trabalho e de dinheiro extra. A semana terminará com segurança e visão de futuro. Mudanças na equipe e jogos de poder causarão ruídos. Apoie uma amizade.



Libra - 23/09 a 22/10





Jogue a autoestima para cima, valorize seus talentos e visualize onde quer chegar. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Brilhe nas reuniões de trabalho e avalie novas propostas. Oportunidades de expansão não faltarão nesta fase. O importante será fazer escolhas que proporcionem segurança, trocas de qualidade e rotina saudável. Dê espaço a novas amizades.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Um pouco de recolhimento fará bem ao espírito. Aproveite para meditar, avaliar os sonhos e investir no autoconhecimento. Talvez dê preguiça de fazer atividades que envolvam raciocínio. Os pensamentos voarão longe, hoje. Espere por respostas com serenidade e não se afobe nas decisões. Deixe o barco correr e flua com os acontecimentos. Assuntos de família em destaque.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A vida social ficará mais gostosa. Fique por dentro das novidades, firme amizades e some forças pelo bem comum. Conexão com alguém de outra localidade apressará decisões de mudanças. Você receberá apoio inesperado para resolver uma pendência jurídica ou familiar. Apesar dos desafios e falta de garantias, a sorte caminhará ao seu lado. Mantenha a fé e a solidariedade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana terminará com confiança no futuro e perspectiva de estabilidade financeira. Alguns malabarismos ajudarão a diminuir custos e fechar as contas. Conte com soluções originais e projeção na carreira. Visualize onde quer chegar e desenhe planos de longo prazo. Amor com imprevistos. Expectativas poderão não se cumprir de imediato. Aguarde por melhores condições.





Aquário - 21/01 a 19/02





Amizades de longe animarão o clima. A semana terminará com otimismo, carinho e conexões influentes. A área financeira ganhará perspectivas mais amplas. Negocie o salário, ou alavanque um novo negócio e assuma mais poder no trabalho. A rotina poderá mudar significativamente. Cuide da saúde e da organização cotidiana. Amor com atitude e novos planos. Prestígio em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Poder pessoal e brilhantismo nas interações de hoje. Siga a intuição e movimente o trabalho com iniciativas e estratégias ousadas. Você atrairá uma parceria poderosa e investimentos. Soluções originais enxugarão custos de um projeto e diminuirão pressões. A semana terminará com estabilidade financeira e emoções fortes no amor. Intensifique o treino e proteja a saúde.





Por: ROSA DI MAULO