Segundo a polícia, o acidente ocorreu na BR-163 e a vítima seguia sentido Dourados.

Homem morre ao colidir camionete contra traseira de caminhão reboque e carro vai parar fora da pista em MS ©Dourados News/Reprodução

Um homem, de 26 anos, morreu depois de bater sua camionete contra a traseira de um caminhão reboque no km 250 da BR-163. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (17), próximo ao município de Dourados, a 235 km de Campo Grande.





Conforme a ocorrência, com o impacto da colisão o último eixo do reboque foi deslocado e a camionete, com a parte frontal totalmente destruída, foi parar fora da pista.





Segundo a polícia, a família da vítima informou que ele morava em Amambaí, a 359 km da capital e estaria chegando em Dourados para encontrar com a namorada.