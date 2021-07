Governador autoriza repasse de R$ 36 milhões em emendas parlamentares para municípios e entidades

©CHICO RIBEIRO

O governador Reinaldo Azambuja autorizou nesta terça-feira (14), durante solenidade no auditório da Governadoria, o repasse de R$ 36 milhões em emendas parlamentares de 2020 aos 79 municípios do Estado, além de entidades filantrópicas e de assistência social. Os recursos são advindos do FIS (Fundo de Investimento Social).





As emendas foram indicadas pelos 24 deputados estaduais, com o valor de R$ 1,5 milhão para cada parlamentar, que indicou as entidades e municípios que serão beneficiados com os recursos. Deste montante, R$ 24,8 milhões, ou seja 70%, será destinado para saúde, em repasses diretos aos fundos municipais.





“Ninguém faz nada sozinho. O pagamento das emendas é uma parceria com a Assembleia Legislativa, por meio de uma relação de confiança, trabalho em conjunto e responsabilidade compartilhada com os deputados, que escolhem os municípios e entidades que serão contempladas”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.





O governador ressaltou que a gestão é municipalista ao ouvir as prioridades de cada município e que desta vez a saúde teve prioridade. “São R$ 24,8 milhões diretos para a saúde, que até sexta-feira (16) já serão transferidos aos municípios. Os demais recursos serão feitos por convênios com as entidades”, explicou.





O presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa, destacou que os 79 municípios serão contemplados com as emendas. “Novamente temos de agradecer ao governador que cumpriu sua palavra e mostrou que além de realizar obras e fazer boa administração, ainda cuida da população mais carente do Estado”.





Beneficiados





Em nome dos 79 municípios, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ressaltou que estas emendas são repassadas para áreas importantes como saúde, educação e assistência social. “O governador novamente mostra que sua gestão não tem cor partidária. Estes recursos ajudam os gestores a cumprirem suas metas e compromissos”.





O presidente da Apae de Campo Grande, Antônio José dos Santos Neto, revelou que sua entidade será beneficiada com R$ 320 mil em emendas de seis deputados. “É um recurso importante que ajuda na manutenção da instituição, para que melhore cada vez mais o atendimento à população. Podemos fazer aquisição de equipamentos para saúde”.





Para o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o Governo do Estado mostra que nos últimos sete anos tem trabalhado de forma conjunta com os municípios e parlamentares. “Se trata de uma gestão municipalista, que ainda tem uma parceria consolidada com os deputados estaduais. São R$ 36 milhões que vão atender as cidades”.





As emendas parlamentares foram divididas nesta edição em 70% para saúde, 10% educação, 12% assistência social e 8% nas áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura.





A solenidade teve as presenças dos deputados estaduais, além dos secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil), Jaime Verruck (Semagro), Geraldo Resende (Saúde), Maria Cecília Amêndola (Educação), Elisa Cleia Nobre (Sedhast), João César Mattogrosso (Cidadania e Cultura) e Flávio César (Segov).





Por: Leonardo Rocha, Subcom