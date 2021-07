Frio perde intensidade e sábado promete tempo firme em grande parte do Estado

O grande destaque do tempo neste sábado (31) serão as temperaturas que voltam a subir gradativamente em Mato Grosso do Sul.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o dia começa com temperaturas mínimas em torno de 7°C na região sudeste e 15°C na região pantaneira. Para a capital a estimativa é de madrugada com mínima de 11°C.





Para as máximas, a tendência é de temperaturas entre 16°C para o extremo sul a 32°C na região norte e pantaneira. Na capital pode chegar a 25°C.





A meteorologia também estima pancadas isoladas de chuva para o extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis.

Nesta última onda de frio a menor temperatura registrada em Mato Grosso do Sul foi de -2,6°C em Rio Brilhante, seguida de Santa Rita do Pardo que registrou -1,2°C na última sexta-feira (30). Os dados são da estação meteorológica do INMET/SEMAGRO e Aeroporto.













Por: Mireli Obando