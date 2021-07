Fim de semana continua com alerta para tempo seco em Mato Grosso do Sul

O final de semana em Mato Grosso do Sul não promete mudanças no tempo que deve permanecer com tempo firme, baixos níveis de umidade, além de madrugadas frias e tardes quentes em todas as áreas. Por enquanto não há expectativa de chuva para o Estado.





Conforme antecipou ao Portal MS a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, devido a proximidade de uma nova frente fria a qualidade do ar até melhora um pouco em algumas áreas, mas continua sendo motivo de preocupação por oferecer riscos à saúde e ao meio ambiente com queimadas e incêndios florestais.





“Nas regiões centro-norte, leste, centro-norte da região pantaneira, e norte da região sudoeste, pode-se observar umidade entre 10-30%. As recomendações são: beber bastante líquido e evitar exposição direta ao sol e atividade física nas horas mais quentes e secas do dia”, orienta.





Para esta sexta-feira (23) a meteorologia indica tempo firme, com pouca chance de chuva. As condições são de predomínio de sol com poucas nuvens devido a massa de ar seco.

Enquanto a madrugada pode registrar mínima de 8°C no Estado, as máximas podem chegar a 36°C em áreas da região pantaneira.

Na capital sol entre poucas nuvens e temperaturas com variação entre 17°C a 31°C ao longo do dia.





Por: Mireli Obando