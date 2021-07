EMPREGOS| Mato Grosso do Sul tem quase mil vagas nesta segunda-feira (5)

A primeira segunda-feira (05) do mês de julho traz 998 oportunidades para quem está em busca de emprego em Mato Grosso do Sul. As ocupações são intermediadas pela Fundação do Trabalho (Funtrab) na capital do Estado, e pela Casa do Trabalhador nos municípios do interior.





Em Campo Grande são 200 vagas disponíveis: vigia noturno, tosador de animais domésticos, técnico em manutenção eletrônica, mecânico, garçom, balconista de açougue e analista de contabilidade estão no quadro geral de oportunidades.





A Funtrab reforça que os atendimentos na capital precisam ser agendados pelo aplicativo MS Contrata + disponível nas lojas virtuais gratuitamente.





O restante das vagas ofertadas nesta segunda estão distribuídas no interior do Estado: Dourados (172), Itaquiraí (88), Sidrolândia (63), Naviraí (58), Ponta Porã (58), Chapadão do Sul (48), Amambai (44), Três Lagoas (41), Ribas do Rio Pardo (30), Cassilândia (26), Costa Rica (25), Nova Alvorada do Sul (20), Maracaju (20), Guia Lopes da Laguna (17), Batayporã (16), Aparecida do Taboado (13), Nova Andradina (11), Corumbá (10), Paranaíba (9), Rio Verde de Mato Grosso (8), Aquidauana (5), Rio Brilhante (4), São Gabriel do Oeste (3), Ivinhema (3), Miranda (2), Coxim (2), Iguatemi (1) e Bataguassu (1).





O detalhamento das vagas, endereços, telefones e horários de funcionamento da Funtrab da capital e todas as unidades do interior do Estado pode ser conferido aqui





Por: Mireli Obando