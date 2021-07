DOURADOS| Município renova decreto e mantém restrições contra a covid-19

Toque de recolher permanece entre 23h e 5h

Prefeitura de Dourados manteve as restrições de combate ao coronavírus de decreto publicado na semana passada e o renovou até o dia 30 de julho, em edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (22).





De acordo com o documento, o toque de recolher permanece de 23h até às 5h do dia seguinte, com proibição de comercialização de bebidas alcoólicas, em qualquer modalidade, a partir de 22h.





Os eventos estão autorizados com limitação de público de até 50% da capacidade do local, não extrapolando 100 pessoas e respeitando as medidas de biossegurança.





Além disso, bibliotecas, museus, espaços destinados às crianças nos estabelecimentos comerciais poderão receber até 50% da capacidade.





Já saunas, teatros e arenas permanecem proibidos.





Por: Fábio Oruê