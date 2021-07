Deputado Zé Teixeira intercede por equipamentos para Escola em Três Lagoas

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado a destinação de equipamentos para atender ao Projeto de Adaptação dos Laboratórios de Ciências e Letras, da Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas.





De acordo com o parlamentar, os cidadãos de Três Lagoas pediram seu apoio na aquisição e destinação de equipamentos, os quais serão destinados ao Projeto de Adaptação dos Laboratórios de Ciências e Letras, para suprir as necessidades emergenciais daquela instituição escolar.





“Assim, considerando ser de fundamental importância que as unidades de ensino possuam laboratórios equipados, em instalações adequadas e em ambiente moderno, visando o aprendizado dos alunos e favorecendo a motivação dos educadores, pedimos a atenção especial do Governo do Estado para que, através da Secretaria de Estado de Educação, destine os equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos laboratórios e utilização pelos alunos matriculados na Escola Estadual Dom Aquino Corrêa, em Três Lagoas”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes