Deputado Marçal Filho apoia projeto que considera essenciais as atividades de beleza em MS

Projeto de Lei é importante para garantir a retomada da economia, diz Marçal

deputado estadual Marçal Filho (PSDB) ©ARQUIVO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) apoia o Projeto de Lei 82/2021 que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul que reconhece como essencial a atividade realizada por profissionais da área da beleza como cabeleireiros, manicures, barbeiros, esteticistas, maquiadores e afins. O projeto vai para votação final nesta terça-feira (13) e se aprovado segue para sanção do governador.





De autoria do deputado Coronel David (sem partido), o projeto impede o fechamento de estabelecimentos do ramo de beleza durante a vigência de decretos de lockdown na pandemia da Covid-19. Para Marçal, as atividades de beleza prestam serviços que claramente se enquadram no conceito de higiene, para que o indivíduo tenha sensação de bem-estar, saúde e conforto íntimo e mental.





O projeto contém um protocolo de biossegurança para que todos os estabelecimentos possam adotá-lo como regra no período da pandemia, uma forma de garantir mais tranquilidade ao empresariado e aos clientes.





"São medidas que trazem segurança para todos. Como estamos retomando a economia, temos o dever de apoiar os empresários, independente do porte de sua empresa, seja um microempreendedor individual, que trabalha sozinho, bem como para aqueles que empregam funcionários. Precisamos garantir tranquilidade para a população trabalhar", afirma o deputado Marçal Filho.





Cenário otimista





Enquanto Mato Grosso do Sul avança na imunização com mais de 2 milhões de doses aplicadas, o cenário crítico registrado no início de junho, já apresenta quedas significativas de diversos indicadores, entre eles a ocupação de leitos, taxa de contágio, número de casos e também de óbitos.





O último boletim epidemiológico apresentado pela Secretaria de Saúde (SES) nesta segunda-feira (12) mostra que houve queda de 52% de internações nos últimos 30 dias no estado. Outro destaque do boletim é o número de óbitos que pela primeira vez em muito tempo fica abaixo de dois dígitos com 09 mortes registradas.





Ainda assim, o momento é de cautela. "Precisamos continuar adotando todas as medidas de biossegurança, como o uso de máscara, higienização e distanciamento", diz Marçal Filho. A expectativa do estado é a de vacinar pelo menos 80% da população adulta até o final do mês de agosto.





ASSECOM