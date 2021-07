Deputado Herculano Borges participa de solenidade para liberação de emendas

Na tarde desta quarta-feira (14), o deputado Estadual Herculano Borges participou de solenidade na Governadoria, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, presidente da Assembleia Legislativa Paulo Corrêa, secretários de Estado, prefeitos e representantes de entidades. Os 24 deputados estaduais de Mato Grosso do Sul assinaram o repasse de R$ 36 milhões em emendas, referentes a 2020, aos 79 municípios do Estado e a entidades filantrópicas e de assistência social.





Do total de recursos, 70% ou R$ 24,8 milhões atenderão à área da Saúde, com repasses diretos aos fundos municipais.





"Conseguimos atender diversos municípios com este recurso, um grande avanço para MS, principalmente no momento atual, em que estamos enfrentando uma Pandemia", disse Herculano .





De acordo com o governador, o total do dinheiro estará disponível às prefeituras até a próxima sexta-feira.





