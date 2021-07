Deputado Herculano Borges entrega emenda e participa de reuniões em Aquidauana e Anastácio

Cumprindo compromissos em Aquidauana e Anastácio nesta quinta-feira (8), o Deputado Estadual Herculano Borges entregou 10 aparelhos de ar-condicionado para o Hospital Regional, avaliados em R$ 20 mil. Os aparelhos visam garantir conforto aos colaboradores e pacientes que procuram atendimento na unidade.





"Quando conseguimos fazer a entrega de uma emenda entendemos que é uma das ações que proporcionam a materialização do trabalho do deputado. Esta emenda de hoje faz diferença no dia a dia dos usuários e pacientes que geralmente estão numa situação vulnerável e merecem o mínimo de conforto, explicou o parlamentar.





Herculano já recebeu o título de cidadão aquidauanense pela Câmara Municipal, e esse ano enviou mais outra emenda de R$ 40 mil, a pedido do Vereador Tião Melo. Somado à contra- partida da prefeitura, o recurso será usada para compra de veículo para transportar pacientes do Distrito de Taunay para a rede de saúde de Aquidauana.





Herculano, que tem sido um deputado atuante em Aquidauana, Anastácio e região, na ocasião também se reuniu com a direção da Escola Estadual Carlos Drumont de Andrade para ouvir as demandas e verificar a instalação de computadores que também foram adquiridos através de suas emendas parlamentares.





