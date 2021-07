Deputado Evander Vendramini destina R$ 1,5 milhão em emendas aos municípios de MS

Em tempos de extrema dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19 em todo estado de Mato Grosso do Sul, um alento poderá ser sentido por diversas instituições e municípios do estado, contemplados com a destinação de emendas parlamentares do Deputado Evander Vendramini (Progressistas).





O ato de assinatura de liberação dos investimentos foi realizado nesta quarta-feira (14), no Auditório da Governadoria e contou com a presença do governador do Estado Reinaldo Azambuja.





Os recursos irão atender os mais diversos segmentos da sociedade, sendo a maior parte deste valor, R$ 900 mil reais, a serem destinados para saúde. Os investimentos serão repassados aos municípios de Jardim, Camapuã, Bela Vista, Nova Alvorada do Sul, Anastácio, Ladário, Nioaque, Coxim, Campo Grande, Iguatemi, Corumbá, Sete Quedas, Corguinho, Bodoquena e Bandeirantes.





Representando a totalidade de indicações realizadas pelo parlamentar, esteve presente no ato desta quarta-feira (14), o presidente do Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE de Campo Grande (CER / APAE).





A entidade que além da Capital atende pacientes vindos de todos os outros 78 municípios do estado, vai receber R$ 200 mil reais via Prefeitura de Campo Grande, para manutenção dos serviços na unidade.





O Centro é especializado em reabilitação, realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul.





Além da saúde, as emendas destinadas pelo deputado Evander Vendramini irão beneficiar as áreas da Educação, Esporte, Cultura, Segurança Pública e Agricultura Familiar. Os investimentos nestas áreas totalizam a importância de R$ 600 mil reais.





