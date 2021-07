Deputado Antônio Vaz participa de solenidade para liberação dos 36 milhões em emendas para saúde

O Presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), participou na tarde desta quarta-feira (14), da solenidade de assinatura para o repasse de R$ 36 milhões em emendas parlamentares de 2020.





As emendas parlamentares foram divididas nesta edição em 70% para saúde, 10% educação, 12% assistência social e 8% nas áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura.





Antônio Vaz destinou R$1,5 milhões em emendas para saúde e educação. “No atual momento da pandemia, sabemos que o sistema público de saúde está sobrecarregado com as demandas do coronavírus e outras doenças, a destinação em massa desse recurso parlamentar, tem por finalidade suprir as necessidade dos municípios "comentou Vaz.





Priorizando a saúde do Mato Grosso do Sul, o parlamentar destinou quase 1 milhão de reais para o combate ao coronavírus, intermediou na aquisição de novos aparelhos e compra de medicamentos para o Estado. “Cuidar da nossa gente, sempre foi meta da nossa gestão, a pandemia devastou famílias e hoje, repassar esse valor para as cidades é um grande progresso para o povo sul-mato-grossense,” disse Antônio Vaz.





O restante do montante, ficou para instituições de educação e investimentos sociais, que ajudam pessoas carentes com intuito de proporcionar oportunidade para jovens e crianças.









ASSECOM