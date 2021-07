Covid-19: Número de óbitos continua em queda no Mato Grosso do Sul

No boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 16 de julho, foram confirmados 810 novos casos de contaminação pelo coronavírus e 18 novos óbitos. Com isso, já somamos 346.952 pessoas contaminadas desde o início da pandemia e perdemos 8.630 vidas sul-mato-grossenses.





Campo Grande é o município com maior número de mortes – foram sete. Em seguida aparece Dourados com três óbitos e Corumbá com dois. Já os municípios de Bataguassu, Mundo Novo, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Costa Rica registraram um óbito cada.





Em isolamento domiciliar estão 7.248 pessoas, e outras 662 pessoas estão internadas. Do total de pacientes internados, 295 ocupam leitos clínicos e outras 367 precisaram ser internadas em leitos de UTI.









Por: Katiuscia Fernandes - Subcom