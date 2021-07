COSTA RICA| Município terá novas casas populares para famílias que ganham até R$ 4,6 mil

Apenas famílias que não tenham sido beneficiadas em outros programas habitacionais poderão concorrer

Secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, assina convênio com prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves (PP), e a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani ©Divulgação/Governo MS

A prefeitura de Costa Rica, a 305 quilômetros de Campo Grande, deve construir 33 moradias populares com investimento repassado pelo Governo do Estado, no valor de R$ R$ 2.490.379,39.





As unidades do projeto Lote Urbanizado serão para famílias que ganham até R$ 4.685,00 e não tenham sido beneficiadas em nenhum programa habitacional no âmbito federal, estadual e municipal.





Cada unidade terá 42,56 m² de construção, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, de acordo com a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), que junto a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) assinou convênio com a prefeitura de Costa Rica, nesta semana.





O convênio foi assinado durante reunião entre o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o prefeito do município, Cleverson Alves (PP), e a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, na última sexta-feira (9). A cidade já recebeu quase 400 moradias na gestão do governador Reinaldo Azambuja, segundo a Seinfra.





Por Caroline Maldonado