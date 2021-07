Cerca de 30 mil doses da Janssen podem ser remanejadas a municípios de MS, diz pesquisador

As doses fazem parte do 'cinturão de imunização', estudo que vem sendo realizado em 13 municípios de Mato Grosso do Sul. O número exato do quantitativo remanejado deve ser divulgado nesta sexta (9).

Vacina contra Covid-19 da Janssen ©Breno Esaki/Agência Saúde-DF

Cerca de 30 mil doses da vacina Janssen podem ser remanejadas entre os municípios de Mato Grosso do Sul, de acordo com o pesquisador líder do estudo científico que pretende formar um cinturão de imunização em 13 cidades do estado que estão na fronteira com o Paraguai e a Bolívia, Júlio Croda.





As doses que podem ser remanejadas fazem parte das 165 mil doses destinadas aos 13 municípios fronteiriços integrantes na pesquisa que avalia a efetividade da Janssen, no território sul-mato-grossense.





A secretaria estadual de Saúde (SES) explicou que receberá os relatórios de vacinação dos 13 municípios fronteiriços ainda nesta quinta-feira (8). As cidades devem enviar informações sobre a quantidade de pessoas imunizadas, até quando irá a vacinação e a possibilidade de doses que poderão sobrar.





Assim, com a análise dos dados e a sobra de doses, o médico infectologista e líder do estudo de vacinação em massa na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia, Júlio Croda, explicou que o quantitativo de 30 mil doses remanejadas pode ser uma possibilidade viável.





A quantidade remanejada deve ser divulgada nesta sexta-feira (9), após uma reunião entre a SES e o pesquisador, onde analisarão as quantidades e os relatórios enviados pelos 13 municípios que fazem parte do cinturão de vacinação.





A secretária explica que as doses podem ser remanejadas futuramente, pois cidades ainda estão autorizados a continuar a vacinação e reter a quantidade de vacinas necessária.





Cenário de doses da Janssen em Mato Grosso do Sul:

Mato Grosso do Sul recebeu mais de 165 mil doses; 70% do total de doses foram enviadas aos 13 municípios fronteiriços; 20 mil doses que estavam em estoque foram remanejadas às 66 cidades que não participam do estudo científico; Cerca de 84 mil doses já foram aplicadas em moradores dos 13 municípios fronteiriços; 30 mil doses, aproximadamente, que podem sobrar, serão remanejadas.