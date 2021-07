CAPITAL| Sem fila, população aproveita último dia de Refis com até 100% de desconto

Informações e solicitação de boletos também podem ser realizadas pelo telefone, WhatsApp e internet

Central da IPTU teve pouco movimento na manhã deste sábado ©Liniker Ribeiro

"Achei que não sair tão cedo daqui, mas quando cheguei, nem sentei e já fui chamada", essa é a fala da diarista Ezilda Aparecida Alves Vitorino, de 51 anos, que aproveitou a manhã deste sábado (10) para renegociar o IPTU atrasado de 2020. "Dividi em oito vezes, ajuda bastante", contou.





Hoje é o último dia para os contribuintes da Capital aderirem ao PPI (Programa de Pagamento Incentivado), mais conhecido como Refis, com chances de desconto de até 100%. A Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, 500, no centro da cidade, funciona até às 16h.

Kalina aproveitou sábado para renegociar 2 anos de atraso do IPTU ©Liniker Ribeiro

"O atendimento também pode ser pelo telefone, WhatsApp e site. O canal físico está diminuindo cada vez mais na preferência dos contribuintes", comentou o secretário Pedro Pedrossian Neto, responsável pela Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento).





Para pedir informações e solicitar envio de boleto de maneira remota é só entrar em contato com pelo Whatsapp 67 98471-0487 ou pelo telefone fixo (67) 4042-1320. Quem preferir entrar no site, basta clicar aqui.





A merendeira Kalina Leite, de 41 anos, também aproveitou o último dia para renegociar dois anos de atraso do imposto. "Eu tenho débitos anteriores e quero renegociação. Do jeito que as coisas estão difíceis, temos que aproveitar o desconto", explicou Kalina

Pedro Pedrossian Neto diz que não há expectativa de prorrogar Refis ©Liniker Ribeiro

De acordo com o secretário da Sefin, não há previsão de prorrogar o Refis e a estimativa é atender 350 pessoas até às 16h deste sábado, que tem sido a média de atendimentos nos últimos dias.





Arrecadação





De acordo com o secretário Pedro Pedrossian Neto, até a manhã deste sábado foram arrecadados 28 milhões de reais. "Até segunda-feira (12) vamos bater a meta de 40 milhões. Os boletos emitidos hoje possuem vencimento na segunda, e como é fim de semana, mesmo que sejam pagos neste sábado, o dinheiro só será arrecado mesmo no dia 12", explicou o responsável pela Sefin.





