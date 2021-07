CAPITAL| Prefeitura realiza audiência pública nesta terça-feira (20) para implantação do novo aterro sanitário

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), torna público e convida a todos os interessados a participar da Audiência Pública Modalidade Virtual de apresentação e discussão acerca da proposta de implantação do Aterro Sanitário Ereguaçu, localizado na Rodovia MS-455 KM 0 + 500 m, que será realizada no dia 20 de julho.





A audiência pública tem como objetivo a ampla divulgação do empreendimento proposto e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), expor os graus de impacto, as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais. Ela tem como finalidade promover a participação popular, dirimir dúvidas e colher opiniões, críticas e sugestões de segmentos da sociedade a fim de subsidiar a decisão quanto ao licenciamento ambiental para a implantação de um novo aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares do município de Campo Grande.





A Audiência será realizada nesta terça (20), às 18h, de forma virtual e transmitida ao vivo para o público, na modalidade ouvinte, no canal do Youtube ( https://www.youtube.com/solurbinho ), no site da empresa Solurb ( www.solurb.eco.br/audiencia ) ou RBTV Canal Aberto Digital 23.1.





Já para participar da Audiência Pública com perguntas, comentários ou sugestões, o interessado deverá realizar prévio cadastramento na plataforma de acesso www.solurb.eco.br/audiencia e preencher o Formulário disponibilizado.





O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) encontram-se disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.solurb.eco.br/audiencia e na biblioteca da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), localizada na Rua Hélio Castro Maia, n. 279, Jardim Paulista.





SECOM





