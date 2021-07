CAPITAL| Prefeitura organiza receptivo no Aeroporto Internacional para turistas da Associação Dakila Pesquisas

©Silas Ismael

Com a expectativa de receber e encantar os turistas que retornam do evento da Associação Dakila Pesquisas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promove um receptivo especial no Aeroporto Internacional, com direito à saídas exclusivas do City Tour para os visitantes da Dakila.





De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, essa iniciativa visa fomentar o turismo em Campo Grande.





“A intenção com esta parceria é fazer que este público bastante segmentado, que frequenta hoje o espaço Ziguratis, possa ficar em Campo Grande mais 2 ou 3 dias, gerando assim um incremento na receita do município de aproximadamente 500 reais por turista, levando em conta um universo de perto de 2 mil visitantes por temporada, isso será um valor considerado”, diz ele.

O receptivo conta com apresentação do Quinteto de Jazz da Sectur no fim de semana dos dias 31 de julho e 1º de agosto, no saguão da recepção do Aeroporto.





De acordo com Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Associação Dakila Pesquisas, este encontro em Corguinho ocorre em função da flexibilização dos decretos municipal e estadual.





“Por conta disso, a Associação Dakila Pesquisas volta a abrir as portas para proporcionar aos turistas uma visão diferenciada do mundo e do turismo de experiência. Estamos muito felizes de poder voltar a receber pessoas em nosso local de estudo e moradia. Nesse final de semana já estamos com diversas vãs turísticas, mas respeitando as normas de biossegurança e a capacitação máxima das pousadas”, afirma.

Essa parceria se deu a partir da visitação da equipe na sede da Associação, localizada em Corguinho. Na ocasião, Adriano Ramos, Gerente de Estruturação Turística da SECTUR, juntamente com Maristela Santos, Gerente de Mercado, e João Pedro Ribeiro, Assessor de Gabinete, conheceram dentre tantas maravilhas do local o CTZ (Centro Tecnológico de Zigurats), a construção do maior Monumento Escalonado, o mini monumento, Akasa, a estruturação da Cidade Zigurats , a maquete da terra convexa e mais algumas construções da Associação que fomentam a economia e o turismo local.





Serviço





O aeroporto Internacional de Campo Grande está localizado na Avenida Duque de Caxias, s/n.





Fonte: SECOM