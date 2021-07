CAPITAL| Disponível para toda a população, saiba onde encontrar a vacina da gripe

A vacina que previne contra gripe está disponível para toda a população nas unidades de saúde da Prefeitura de Campo Grande. Durante a manhã, todas as unidades de saúde estão aplicando a vacina contra a Influenza, mas, à tarde, com o calendário da Covid-19, algumas unidades são referenciadas para aplicação exclusiva deste imunizante.





É necessário aguardar um intervalo de pelo menos 15 dias entre os imunizantes para que a vacina da gripe seja aplicada. Além disso também é preciso estar alerta à presença de sintomas gripais, quem apresenta qualquer sinal de estar gripado, como febre, dores de cabeça e garganta, por exemplo, não deverá tomar o imunizante.





Dentre os públicos alvos que mais se imunizaram, segundo o levantamento realizado pela Sesau na última sexta-feira (16), estão crianças entre seis meses e menores de seis anos de idade, com 87,58% do grupo vacinado, idosos, que têm cobertura de 86,94%, e trabalhadores da saúde, onde foram vacinadas 82,93% do público.





Em contrapartida, pessoas com comorbidade (25,65%), gestantes (36,89%), puérperas (41,96%) e trabalhadores da educação (62,35%) estão muito longe de atingir a meta de 95% do público vacinado.





Confira onde encontrar a vacina:





Das 7h30 às 10h45





Centro





UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá





Lagoa





USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

C.F Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavilla

UBS Caiçara





Segredo





USF Cox

USF Vida Nova

C.F Nova Lima

UBS Estrela do Sul

USF José Tavares

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Jardim Paradiso

USF Seminário

USF São Benedito

USF José Abrão

USF Azaleia





Imbirussu





USF Sírio Libanês

UBS Silvia Regina

UBS Popular

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

UBS Lar do Trabalhador

USF Ana Maria do Couto





Bandeira





USF Cristo Redentor

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

USF Arnaldo Figueiredo

USF Cidade Morena

USF Mape

USF Três Barras





Prosa





USF Noroeste

USF Estrela Dalva

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Marabá





Anhanduizinho





USF Dom Antônio

UBS Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Mário Covas

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Alves Pereira

UBS Pioneira





Das 13h às 16h45





Centro





UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá





Lagoa





USF Bonança

UBS Caiçara





Segredo





USF Vila Nasser

USF Seminário

USF São Benedito

USF José Abrão

USF Azaleia





Bandeira





USF Cristo Redentor

USF Arnaldo Figueiredo

USF Cidade Morena

USF Mape

USF Três Barras





Prosa





USF Estrela Dalva

USF Marabá





Anhanduizinho





USF Mário Covas

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Alves Pereira









Fonte: SECOM