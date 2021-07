BDM Digital: criptomoeda com grande valorização está mudando a vida de muitas pessoas

Uma criptomoeda que nasceu em Mato Grosso do Sul, e segue em grande expansão em diversos estados do Brasil e até em outros países, está mudando a vida de muitas pessoas que estão utilizando-a. Diferente de outras moedas, o BDM Digital (Bônus Dourado Mercantil) serve tanto para investir quanto para aplicar, colocando o real poder de compra na mão de quem o utiliza.





Com diversos estabelecimentos comerciais já aceitando receber em BDM Digital, o giro da economia local faz com que a população prospere financeiramente. Leninha Conceição da Silva mora em Rochedo e logo após participar da ação sustentável realizada pela equipe do BDM Digital, onde foi possível trocar lixo reciclável ou artesanato pela moeda, foi direto ao supermercado fazer as compras da semana. Ao voltar para sua casa, passou em frente ao ponto de coleta transcendendo a felicidade e enaltecendo que realizou as compras com BDM Digital.

Eliane Costa é do assentamento Vista Alegre e conta que o BDM Digital mudou sua vida. “Eu não conhecia o BDM Digital antes, fiquei sabendo pelo pessoal do assentamento e estou muito feliz com essa nova aquisição financeira, pois o BDM transformou minha vida, me oferecendo uma nova oportunidade de fazer negócio”, conta.





Até quem ainda não é muito habitual com a tecnologia está aderindo ao BDM Digital, pois já viu com amigos, vizinhos ou conhecidos o verdadeiro poder da moeda, onde além de ver os investimentos crescerem é possível fazer compras e pagar contas.





“Eu já tinha o aplicativo, mas essa é a primeira vez que faço uso. Não sou tão habitual com a tecnologia, mas decidi inovar, afinal tudo hoje é digital e o BDM é pura inovação, além disso é valorização também. Meu dinheiro em BDM está rendendo muito mais do que se fosse deixar em outra conta, valeu super a pena investir”, afirma Vilmar Florêncio dos Santos.





A moradora de Corguinho, Sueli Silva, não conhecia o BDM Digital, mas ficou sabendo da moeda por meio de um amigo. “Eu não tinha nem o aplicativo instalado, mas procurei saber mais informações e os representantes do BDM me auxiliaram em todo o processo, desde aprender a usar o sistema como também a fazer pagamento e transferência, inclusive estou com 8 BDM na conta. Agora é gastar, ou melhor, poupar, pois do jeito que a moeda está cada dia mais valorizada acho melhor deixar um pouco na conta”, comenta.





BDM Digital para todos





Conforme explica André Barbosa, representante do Bônus Dourado Mercantil, o movimento da moeda digital fortalece a economia local, gera rendimento e preserva o meio ambiente, resultando em um desenvolvimento socioeconômico e sustentável de grande eficiência.





“O BDM Digital é para a dona de casa, padeiro, autônomo, pequeno, médio e grande empresário, é para o investidor, enfim para qualquer pessoa porque ele tem o real poder de compra. Com o BDM você consegue abastecer o seu veículo, pedir um gás de cozinha novo, fazer compras em supermercados, farmácia, adquirir calçado, roupas, até mesmo comprar ou alugar imóveis”, comenta.





“Onde o BDM está presente e acontece a sua movimentação todos ficam mais próspero financeiramente, porque começa a ter um giro financeiro mais rentável entre as pessoas. Além disso, sua rentabilidade é muito maior do que a poupança de outros bancos”, conclui o representante.





Como surgiu o BDM Digital





Durante anos a Associação Dakila Pesquisas elaborou e implementou diversos mecanismos para desenvolver uma economia independente e auto sustentável que pudesse ser expandida para toda a população e com isso beneficiar o maior número de pessoas no mundo inteiro.





Sempre contando com a colaboração e a união de seus milhares de associados no Brasil e em diversos outros países, criaram o (BDM) Bônus Dourado Mercantil, uma moeda social na versão física (papel) já utilizada em algumas cidades.





Os BDM físicos logo nas primeiras semanas de circulação, fizeram com que a economia local prosperasse e abriram novas possibilidades de negociações entre a população, comerciantes e empresários.





Visando o objetivo original do grupo de expandir esta implementação até mesmo em outros países, a equipe técnica de Dakila Pesquisas desenvolveu a Blockchain BDM, uma plataforma 100% nacional e com a moeda digital criptografada BDM Digital.





Graças à esta constante busca pela evolução, principalmente em relação ao mercado mundial, todos podem usufruir desta tecnologia que permite o envio e recebimento de valores ilimitados e sem fronteiras.





Instale o aplicativo gratuitamente que está disponível no site bdmercantil.com.br e comece a usar as moedas digitais em qualquer estabelecimento comercial da sua cidade que receba em BDM Digital.





Não sabe aonde usar?





Acesse o site https://bdmap.cash , baixe o aplicativo em seu aparelho celular (disponível para Android e Iphone), selecione seu município e obtenha acesso a todos os parceiros do BDM Digital. Pelo sistema também é possível ver todas as cidades do Brasil e do mundo onde a moeda está presente.

ASSECOM