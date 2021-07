BATAGUASSU| Prefeitura prorroga período de pré-cadastro para castração gratuita de cães e gatos

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde prorrogou o período para pré-cadastro de tutores interessados em promover a castração de cães e gatos machos, a partir de seis meses, de forma gratuita, no município.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, o Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema (Codevale) diante da mudança climática dos últimos dias reprogramou a data para a realização das castrações dos animais em Bataguassu, que agora será realizada no dia 20 de agosto. “Por conta dessa mudança de data, estaremos prorrogando os pré-cadastros”, informa a secretária.





Juliana ressalta que durante os exames pré-operatórios já realizados, alguns animais apresentaram impedimento para serem submetidos a cirurgia e estão sendo substituídos.





Os pré-agendamentos prosseguem em andamento na sede da secretaria (Avenida Porto XV de Novembro, 775), das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas (horário de Brasília) mediante a apresentação de RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda.





No Distrito de Nova Porto XV, os cadastros podem ser feitos na Estratégia da Saúde da Família (ESF) “Emiko Resende”, em horário normal de atendimento (apresentar também RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda).





Além de castrados, os animais serão chipados e submetidos a testes de leishamaniose.





Como já informado, Bataguassu realizou em anos anteriores a aquisição da unidade móvel conhecida popularmente como “castramóvel”. O veículo está cedido ao Codevale, que, em contrapartida, realiza a aquisição de insumos e equipamentos para a realização dos procedimentos cirúrgicos além de viabilizar profissionais para realizar as cirurgias.





