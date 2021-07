BATAGUASSU| Comunidade católica e Prefeitura definem programação da Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Município fará travessia fluvial da imagem da Santa até Presidente Epitácio (SP) sem a presença de fiéis

A comunidade católica de Bataguassu e a Prefeitura definiram na última semana, a programação religiosa alusiva a 73ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes celebrada no dia 15 de agosto.





Segundo a secretária municipal de Educação e Cultura, Regina Dovale, mesmo com a pandemia da Covid-19 houve a definição de que Bataguassu fará a travessia fluvial da Santa do Distrito de Nova Porto XV (MS) até Presidente Epitácio (SP), com uma embarcação pequena e sem a presença de fiéis, evitando a aglomeração de pessoas e respeitando os cuidados sanitários necessários.





A saída da Santa do Distrito de Nova Porto XV está prevista para às 7 horas (horário de Brasília).





Conforme a programação, chegando à Presidente Epitácio (SP), Nossa Senhora dos Navegantes desembarcará no Píer Turístico e seguirá para o Pavilhão de Eventos na Orla, local escolhido para a realização da Santa Missa prevista para às 10 horas (horário de Brasília), com a presença de fiéis.





Logo após, haverá carreata e regresso da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes ao Distrito de Nova Porto XV.





No Distrito, às 15 horas (horário de Brasília), será celebrada missa no Salão de Nossa Senhora dos Navegantes.





Haverá ônibus saindo da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, no Distrito de Nova Porto XV, para levar os fiéis que quiserem acompanhar a missa em Presidente Epitácio (SP).





De acordo com pároco padre Marcos Fernandes, da Paróquia São João Batista, será realizada novena em honra a Nossa Senhora dos Navegantes e também tríduo preparatório. Os fiéis podem solicitar informações por meio do Whatsapp (67) 9-9844-7613, com atendimento das 8 às 18 horas (horário de Brasília).





Este ano, como já informado pela administração municipal, a programação social do evento está cancelada.





A celebração da 73ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma realização da Comunidade Católica de Nossa Senhora dos Navegantes com apoio da Prefeitura de Bataguassu e Câmara de Vereadores.





Confira a programação completa





7 horas - Procissão fluvial com saída da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes do Distrito de Nova Porto XV para Presidente Epitácio (SP);





10 horas - Missa no Pavilhão de Eventos em Presidente Epitácio (SP). Logo após, haverá carreata e regresso da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes ao Distrito de Nova Porto XV;





15 horas - Missa no Salão de Nossa Senhora dos Navegantes no Distrito de Nova Porto XV.





OBS: 8 horas - Saída do ônibus da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes aos fiéis que quiserem acompanhar a missa em Presidente Epitácio (SP). Obrigatório uso de máscara e cumprimento de medidas de biosegurança.





ASSECOM