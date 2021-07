BATAGUASSU| Akira se reúne com vereadores recém aliados a base

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) se reuniu ontem, dia 15 de julho, com os vereadores que passaram a integrar a base de apoio da atual gestão. São eles os vereadores Maurício do XV (PSDB), Marcelo Góes (PDT) e o vereador licenciado André Bezerra (PDT) atual chefe de gabinete do município. Devido a outros compromissos, o vereador Renatinho (PSDB) foi o único que não esteve presente, porém, já havia se reunido com o prefeito Akira logo após ter anunciado na Câmara de Vereadores o seu apoio a atual gestão.





O encontro realizado no gabinete municipal teve como objetivo apresentar os secretários municipais formalmente e falar a respeito das ações da administração municipal.

Akira comentou que as novas alianças visam trazer resultados positivos para o desenvolvimento de Bataguassu. “O Executivo e Legislativo querem somar em benefício da nossa população. Através dessa união com os vereadores, que são porta voz da população, podemos ouvir os anseios do nosso povo. Queremos manter esse diálogo maior e ter essa aproximação entre a Câmara de Vereadores e Prefeitura. Quem tem a ganhar são os munícipes”, disse o prefeito.





Além dos vereadores, estiveram presentes na reunião os secretários municipais de Administração e Fazenda, Renato Lima da Silva; de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Maria Aparecida Maia; de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel; de Educação e Cultura, Regina Dovale; de Esportes e Lazer, João Carlos Kotai; de Infraestrutura, Wilma Lara Hahmed; o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Euzébio Buzinaro Varaldo (Binho) além da procuradora jurídica, Nadir Vilela Gaudioso.





Na mesma data (15/07), Akira esteve reunido com os vereadores César Martins (MDB), Celson Magalhães de Oliveira (MDB), Nivaldo Reis (PSB), Jaime Aragão (Podemos) e Eliane Souza (PSDB), que já fazem parte da base aliada da administração. No encontro, foram discutidas questões político-administrativas.













ASSECOM