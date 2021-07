BATAGUASSU| Akira prestigia visita do governador Reinaldo Azambuja ao município de Santa Rita do Pardo

O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) prestigiou nesta terça-feira, dia 20 de julho, a visita do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) ao município de Santa Rita do Pardo para a solenidade de inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros Militar da cidade.





Estiveram presentes no evento, os deputados estaduais Amarildo Cruz (PT) e Gerson Claro (PP); o prefeito de Santa Rita do Pardo, Dr. Lúcio Costa (Podemos) além de demais autoridades municipais e estaduais.





O quartel dos Bombeiros em Santa Rita do Pardo foi construído por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. Antes da unidade, militares de Bataguassu atendiam a cidade, o que dava um tempo resposta de até uma hora. Agora, o serviço militar da mais segurança à população das áreas urbana e rural.





Ao todo, R$ 1,8 milhão foi investido na ativação dos bombeiros na cidade. O recurso é oriundo de verba indenizatória da Cesp (Companhia Energética de São Paulo). A Prefeitura aplicou R$ 150 mil no terreno, R$ 685,8 mil na edificação do prédio, R$ 780 mil na aquisição de uma viatura ABTF e R$ 263 mil em uma viatura UR.





Em contrapartida, o Governo do Estado garantiu o efetivo de 17 bombeiros militares e o custeio da 2ª Seção de Bombeiros de Santa Rita do Pardo (2ª SB), subordinada ao 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguassu (17º SGBM).









ASSECOM