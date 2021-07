Até quando a massa de ar frio polar vai atuar em Mato Grosso do Sul?

A semana começou gelada na região Centro-Oeste do Brasil devido aos ventos de sul trazidos pela intensa massa de ar polar. A meteorologia prevê geadas pontuais no extremo sul de Mato Grosso do Sul.





Aviso de onda de frio emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) abrange todas as regiões sul-mato-grossenses e indica que as temperaturas estarão cerca de 5ºC abaixo da média até a manhã de quarta-feira (21).





A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, explica que as temperaturas estarão mais baixas nesta segunda-feira (19) e terça (20), principalmente nas regiões sudoeste, central, leste e sul da região pantaneira.





“Nestes dias as mínimas podem chegar entre 4°C e 5°C na região sudoeste, 7°C e 10°C no sul da região pantanais, 6°C e 8°C na região leste, e na capital 6°C e 4°C. Além disso, há probabilidade para ocorrer geada nestas regiões”, detalha a doutora em meteorologia.





De acordo com o Cemtec, a partir de quarta-feira (21) as temperaturas entram em gradativa elevação e os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos especialmente nas regiões norte, leste e norte da região pantaneira.





Com a elevação das temperaturas e pouca nebulosidade, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 10% e 30%, e as recomendações incluem tomar bastante água e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.





Nesta segunda-feira (19) o tempo estará firme em todas as áreas do Estado, e as máximas não devem passar dos 15°C na região sul, 20°C no leste, e na região pantaneira e norte entre 22°C e 23°C.





Apesar do frio, os próximos dias serão de tempo firme e sem chuva devido ao avanço do ar seco e frio.





Por: Mireli Obando