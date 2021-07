ARTIGO| Ide e pregai meu Evangelho!

Autor: Wilson Aquino*

O mandamento de Deus: “Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura”, não é um simples pedido. É extremamente profundo e importante porque tem o poder de grandes transformações e de ajuda ao próximo.





E como existem incontáveis pessoas vagando no mundo em sofrimento, desesperadas por uma luz, por uma ajuda para poder continuar a jornada em paz e alegria, somente por intermédio da Palavra de Deus isso é possível. Proporcionar ao indivíduo a paz, a tranquilidade e o sentimento da verdadeira e duradoura felicidade.





Um amigo contou que estava muito triste consigo mesmo por não ter feito nada para ajudar um jovem, seu vizinho, que tirou a própria vida recentemente em Campo Grande. Lamentava o fato de ter tido a oportunidade de ajudar aquele jovem e quem sabe até, impedir a fatalidade, se tivesse dado ouvidos à voz do Espírito Santo, que mostrou, bem antes da tragédia, a depressão do rapaz.





“Cheguei a passar por ele algumas vezes e mesmo vendo-o sentado, isolado, com olhar perdido e triste, senti que alguma coisa não estava bem, mas não tive a coragem de parar para conversar com ele. Tenho certeza que se tivesse feito isso, perceberia seu pedido de socorro e, quem sabe, poderia ajudá-lo, indicando o caminho que enobrece toda alma: o caminho de Deus”, confidenciou o amigo.





E quantos de nós não vemos inúmeras pessoas na mesma situação que esse rapaz vivendo um drama, um desespero silencioso? No dia a dia, nos deparamos com conhecidos e desconhecidos que estão sempre em busca de uma palavra de consolo, um alento para os dramas e desesperos que estão vivendo. Por isso precisamos estar sempre atentos e dispostos a agir de imediato, deixando mensagens positivas, mensagens de esperança encontradas em abundância nas Escrituras Sagradas.





Muitas vezes uma simples aproximação e demonstração de interesse, de amizade, são suficientes para quem sofre ter o estímulo necessário para erguer a cabeça e enfrentar seus dramas e dificuldades.





Então, não é à toa que o Senhor nos manda ir “...por todo o mundo” para pregar Seu Evangelho “... a toda criatura”.





Todos aqueles que desfrutam do conhecimento de que a vida é muito melhor e mais fácil de ser vivida quando se tem Deus no coração, não devem ser egoístas a ponto de não levar adiante essa importante informação.





Deus é bom! É real e É de fato O Criador de todas as coisas. Criou também um Plano de Salvação para todos nós, Seus filhos, que viviam com Ele no mundo espiritual e que ao aceitarmos esse plano para vir à Terra, ganhamos um corpo mortal para podermos enfrentar a dor física, emocional e espiritual, para vencermos esses desafios, até encontrarmos O Caminho que nos levará de volta à presença Dele.





O simples conhecimento desse fato, por qualquer ser humano, tem o poder de dar a qualquer um, força suficiente para enfrentar todo e qualquer obstáculo da vida. Basta, portanto, que o indivíduo tome para si essa verdade.





E isso só acontece se a pessoa cultivar a fé em Deus. Ajuda muito, nesse processo, a leitura diária das Escrituras Sagradas, mesmo que por apenas simples 15 minutos diários. Essa leitura pode ser muito mais significante se for feita entre os cônjuges e a família.





A oração, diante de cada amanhecer, de cada bênção recebida, também é fundamental para o fortalecimento do vínculo entre o indivíduo, a família, com o Senhor.





Quanto mais nos aproximamos de Deus e de Jesus Cristo, em oração e em obediência aos Seus ensinamentos e mandamentos, mais felizes e abençoados seremos. Nós e nossa geração.





E nesse período de pandemia então, que trouxe uma grande crise social e econômica, no Brasil e no mundo, e que deveria aproximar mais o homem de Deus, já que ele ficou muito tempo recluso em seu lar, com sua família, lamentavelmente ocorreu o contrário. O homem parece ter-se afastado do Senhor e o resultado negativo disso pôde ser constatado por intermédio do aumento do número de divórcios e separações, violência doméstica, onde o feminicídio atingiu patamares recordes e também pelo prolongamento da pandemia.





Quando o homem dobrar seus joelhos em reverência e oração a Deus, aí então alcançaremos rapidamente a solução para os problemas sociais e econômicos e o mais importante: teremos finalmente o controle do vírus que já ceifou milhares de milhares de vidas.





*Jornalista e Professor