TRÊS LAGOAS| Semana do Meio Ambiente prossegue com plantio de árvores na Escola Municipal “Olyntho Mancini” no Município

Dando continuidade à programação da Semana do Meio Ambiente em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) está realizando nesta terça-feira (01), o plantio de mudas de árvores no entorno da Escola Municipal “Olyntho Mancini”.





Serão 12 unidades da espécie oiti que irão futuramente dar sombra e um novo visual ao colégio, colaborando também com o clima da localidade. Na ocasião, o secretário de meio ambiente, Celso Yamaguti, acompanhou as equipes de Educação Ambiental e Áreas Mais Verdes no plantio e falou sobre as ações da semana.





“Devido à pandemia, não podemos executar ações públicas como dos anos anteriores, em que fazíamos panfletagem, distribuição de mudas e outros, mas, a Semana do Meio Ambiente será executada no Município de forma mais direta e segura. Este plantio segue no nosso planejamento de arborizar os órgãos públicos do Município e vai deixar a escola mais bonita”, declarou.





O diretor da Unidade, Jeferson Martins, recebeu a ação com alegria e participou do plantio na frente e lateral do prédio escolar.





A programação da Semana de Meio Ambiente segue amanhã (02) com plantio de mudas no campo de futebol do bairro Santo André. No dia 05, haverá divulgação de um vídeo educativo nas redes sociais da Prefeitura, com o personagem “Seu Arvino” e o “Guia Prático do Meio Ambiente”, um material em PDF que poderá ser baixado nestes mesmos canais.





ASSECOM