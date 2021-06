TRÊS LAGOAS| “Se Liga, Empreendedor” manterá empresários informados sobre processos abertos de licitações e pregões

Para ajudar os empresários três-lagoenses a se manterem informados sobre a abertura de processos licitatórios realizados pela Prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) desenvolveu o Programa “Se Liga Empreendedor”.





O projeto tem como objetivo auxiliar os empresários locais com informações sobre os processos de licitação do município, orientando-os sobre como participar das compras públicas através dos pregões, concorrências públicas e tomadas de preço, aumentando, assim, as oportunidades de negócios para as empresas da cidade neste momento de retomada da economia local.





Segundo o secretário da pasta, Toniel Fernandes, “buscamos com a criação desse projeto criar um canal de comunicação direta com o empresário local, dando maior publicidade às aquisições de produtos e contratação de serviços realizadas pelo município. Participando das licitações as empresas da cidade podem se tornar fornecedoras do município gerando, com isso, mais negócios e mais empregos na cidade”, disse o secretário.





Para receber as informações o empresário deve enviar uma mensagem indicando a intensão de receber as notificações para 67 3929-9870 ou acessar o Portal da Prefeitura e clicar no banner de divulgação do “Se Liga, Empreendedor” que, a partir dele, será levado para o bate papo do Whatsapp onde pode solicitar a inserção do seu número na lista de transmissão da secretaria.









ASSECOM