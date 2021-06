TRÊS LAGOAS| Com baixa adesão ao Dia D, Secretaria de Saúde abre vacinação contra H1N1 para qualquer pessoa acima 10 anos até às 11h deste sábado (26) em 3 locais, entenda

Devido à drástica baixa adesão dos grupos prioritários anunciados para o Dia D de vacinação contra a H1N1 realizado em três locais estratégicos pelo setor de Imunização neste sábado (26), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu abrir vacinação para qualquer pessoa acima de 10 anos de idade, abertura essa que continuará durante toda a semana nas Unidades de Saúde. A ação acontece até às 11h.





As pessoas que ainda não se imunizaram terão três locais para receber a aplicação da dose, sendo o estacionamento do Shopping Três Lagoas, Parque de Exposições “Joaquim Marques de Souza” e Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao Quartel do Exército.





“A campanha de imunização contra a Influenza A H1N1 vem sofrendo com baixa adesão desde o início, e um dos principais fatores é a pandemia e o fato das pessoas estarem esperando para se imunizarem contra Covid-19 e, acabam esquecendo que se imunizar contra esse vírus, também é muito importante”, comentou Elaine Fúrio, secretária da pasta de Saúde.





CUIDADOS





Vale lembrar que, aqueles que tomaram a primeira ou segunda dose da vacina contra a COVID-19 em menos de 15 dias não podem ser vacinados. Após este prazo, o cidadão pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para imunização contra Influenza A.





LOCAIS

Shopping Três Lagoas – Av. Jamil Jorge Salomão, 3807 - Portal das Araras Parque de Exposições - R. Alaor Pimenta De Queiroz, 1667 - Vista Alegre 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Quartel do Exército) - Av. Cap. Olinto Mancini, 1317 - Centro.





