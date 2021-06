Todos os públicos poderão vacinar contra a gripe neste sábado na Capital

As doses estarão disponíveis em 29 unidades de saúde que ficarão abertas das 7h30 às 17h

Crianças também poderão ser levadas para vacinar amanhã ©Marcos Maluf

Qualquer pessoa que faça parte de ao menos um dos públicos alvos da vacinação contra a influenza, pode ir se imunizar neste sábado (26), na Capital. As doses estarão disponíveis em 29 unidades de saúde que ficarão abertas das 7h30 às 17h exclusivamente para vacinação.





Poderão se vacinar crianças entre seis meses e menos de seis anos de idade, gestantes, puérperas até o 45º dia pós-parto, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, idosos, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, forças armadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do sistema prisional, do transporte coletivo rodoviário e de longo curso e trabalhadores portuários.





Para aquelas pessoas que se enquadram em um dos critérios relacionados à saúde, é necessário a apresentação de um laudo médico que será retido no momento da vacinação, assim como aquelas pessoas que fazem parte de classes trabalhadoras, que precisarão comprovar o exercício da função.





Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), 143.863 pessoas já tomaram a vacina da gripe na cidade, o que corresponde a 57,62% de todo o público alvo da campanha. O público que teve o maior número de vacinados foram os idosos, com 57.948 pessoas vacinadas, mas ainda fica abaixo, proporcionalmente, do público de crianças e de trabalhadores da saúde, que têm 81,28% e 78,21% de sua população vacinada respectivamente.





“Há categorias que temos uma procura muito baixa, como as pessoas com comorbidades, que há uma cobertura de 9,73% apenas. Sabemos que muito tem relação com a vacinação da Covid-19, mas é importante que essas pessoas, após 15 dias uma das doses, busquem as unidades de saúde para também se protegerem contra a gripe”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.





Onde se vacinar?





DRIVE-THRU AYRTON SENNA





7H30 ÀS 22H





DRIVE-THRU ALBANO FRANCO





7H30 ÀS 22H





DRIVE-THRU CASSEMS





7H30 ÀS 22H





(Rua Antônio Maria Coelho 6.065





DRIVE-THRU UCDB





7H30 ÀS 22H





(Acesso pela Rua Marechal Câmara)





GUANANDIZÃO





7H30 ÀS 22H





IMPCG





14H ÀS 19h30





SELETA





7H30 ÀS 16h45





Unidades de saúde





13h ÀS 16H45





Anhanduizinho





UBS JOCKEY CLUB





USF ANHANDUÍ





UBS DONA NETA





USF BOTAFOGO





C.F IRACY COELHO





USF PARQUE DO SOL





USF LOS ANGELES





Lagoa





UBS BURITI





USF OLIVEIRA





USF BATISTÃO





USF COOPHAVILA





USF TARUMÃ





Bandeira





USF MORENINHA





UBS CARLOTA





UBS UNIVERSITÁRIO





USF ITAMARACÁ





Segredo





UBS CEL ANTONINO





USF SÃO FRANCISCO





USF VILA NASSER





USF PARADISO





Prosa





USF NOROESTE





USF NOVA BAHIA





USF MATA DO JACINTO





Imbirussu





UBS SILVIA REGINA





UBS LAR DO TRABALHADOR





USF AERO ITÁLIA





USF ALBINO COIMBRA





USF SERRADINHO









Por Adriano Fernandes