Terça-feira de sol, temperaturas em elevação e umidade do ar em queda

Mato Grosso do Sul segue com predomínio de tempo firme com níveis de umidade do ar em queda nesta terça-feira (15).





As condições estimadas pela meteorologia são de sol com tempo claro com poucas nuvens em todas as áreas do Estado.





Os níveis de umidade do ar podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia.





As madrugadas continuam geladas, e nesta terça-feira a região sul pode registrar mínima de 9°C e a máxima não deve passar dos 33°C na região do Pantanal.





O sol brilha forte entre poucas nuvens em Campo Grande, que pode registrar temperaturas entre 16°C a 27°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar)