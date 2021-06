Tempo segue instável em Mato Grosso do Sul

O tempo não muda muito nesta quinta-feira (10) em Mato Grosso do Sul. A meteorologia aponta risco de chuva forte e volumosa sobre o sul do Estado, devido a áreas de instabilidade que atuam no alto da atmosfera e potencializam a formação de nuvens carregadas.





As condições são de períodos de encoberto a nublado e parcialmente nublado em grande parte do Estado. Apenas a parte norte e costa leste terão uma quinta-feira com poucas nuvens.





Os níveis de umidade relativa do ar variam entre 100% a 40% ao longo do dia.





Dia com grande amplitude térmica, especialmente na região norte que pode registrar mínima de 16°C na madrugada e máxima de 35° durante a tarde.





Em Campo Grande, o dia ainda fica nublado e com previsão de chuva a qualquer momento. A Climatempo estima acumulado de 20 milímetros para a capital. As temperaturas seguem agradáveis com variação de 18°C a 23°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar e Inmet)