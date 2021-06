Tempo: ar seco, aumento de nuvens e pancadas de chuva são destaques deste domingo

O domingo (06) em Mato Grosso do Sul terá algumas mudanças no tempo que começam pelo aumento de nuvens e pancadas de chuva que podem ocorrer nos municípios do sul do Estado no final da tarde.





De acordo com a Somar Meteorologia, uma frente fria começa a ganhar força no Sul do Brasil com nuvens carregadas vindas do Uruguai e que devem provocar chuva que ganha força a partir deste domingo no país.





A previsão é que o tempo instável atinja algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul, mas com baixos volumes que podem chegar aos 15 mm.





O ar seco segue predominando no Estado, e os níveis de umidade relativa do ar podem atingir 20% durante a tarde.





As temperaturas podem registrar 15°C na região norte durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 36°C na região pantaneira.





Na capital o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, e para a tarde há possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 20°C a 33°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Somar e Inmet)