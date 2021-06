Temperatura começa a cair e deve chegar a 14ºC durante a noite

Inmet também emitiu alerta de chuvas fortes em 28 cidades da região sul do Estado

Vista aérea de Campo Grande ©FRANCISCO BRITTO

Pode ir tirando o casaco e o edredom extras do guarda-roupas, porque a temperatura já começou a baixar na Capital. Depois de atingir máxima de 29ºC ao longo do dia a temperatura caiu para 24ºC, por volta das 17h deste domingo (27) e a tendência ainda é de queda. A prevalência é de céu nublado ao longo desta noite e mínima de 14ºC às 22h, conforme o Climatempo.





As baixas temperaturas são reflexo de uma massa de ar polar, que começou a avançar hoje por Mato Grosso do Sul. Vinda do Paraguai, a frente fria chega com ventos frios e provocam queda acentuada de temperatura com risco de geada.





Na Capital, o dia mais frio será quinta-feira (dia 1º) com os termômetros marcando 5ºC. Em Ponta Porã, por exemplo, os termômetros devem marcar 1ºC na terça-feira (dia 29), 2ºC na quarta-feira (dia 30) e 4ºC na quinta-feira (dia 31).





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforçou aviso de queda na temperatura maior que 5ºC com risco à saúde iniciando neste domingo. O alerta vai para todas as cidades do Estado.





Chuvas





O Instituto também emitiu alerta de chuvas intensas nas cidades das regiões sul, sudoeste e Pantanal sul-mato-grossense. Até às 10h desta segunda-feira (28) há previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) em Bodoquena, Amambai, Corumbá, Ponta Porã e outras 24 cidades. Haverá baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Por Adriano Fernandes