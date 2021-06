TCE-MS investe em Ead para capacitação em meio à pandemia

A educação à distância tem sido uma grande aliada do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, para levar conhecimento aos seus jurisdicionados, servidores e à sociedade em geral, nesse período em que a pandemia de Covid-19 exige o distanciamento social e impede a realização de capacitações presenciais.





Ao longo de 2020 e 2021, a Corte de Contas do Estado tem potencializado o acesso ao conhecimento por meio do estudo remoto, assíncrono ou síncrono, permitindo aos interessados elevar o nível, ou aprofundar o conhecimento, sobre temáticas de interesse pessoal e oportunizando conhecimentos imprescindíveis para a organização, o planejamento e a execução de procedimentos relacionados ao cumprimento das legislações vigentes, na gestão pública ou privada.





O objetivo tem sido capacitar e profissionalizar gestores e servidores públicos nas áreas de fiscalização, planejamento e gestão orçamentária, financeira, contábil, pessoal e patrimonial, tendo como meta direcionar as ações para a formação da educação continuada, abrindo espaço para o debate em outras áreas do conhecimento.





Em 2020 foram 4898 inscrições para os 28 cursos oferecidos pela Escoex; 24 deles disponibilizados gravados e 4 realizados ao vivo, por meio da plataforma Ead do portal da Escola. De janeiro a junho de 2021, os números são ainda mais expressivos – 5231 pessoas se inscreveram para participarem dos 32 cursos gravados ou estiveram presentes em algum dos 14 cursos realizados ao vivo on-line.





A coordenadora-geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, destaca que o objetivo é capacitar e profissionalizar gestores e servidores públicos. “Os conteúdos são voltados para o controle externo e a fiscalização dos recursos públicos, sem perder de vista a abordagem sobre temas voltados para o controle social e gestão pública, destinado ao público externo e público interno ao TCE-MS”. Sandra lembra também que a Escola ainda oferece capacitação para atender as demandas dos servidores da Corte de Contas, em articulação com a área de Gestão de Pessoas, Fiscalização e Tecnologia da Informação aprimorando assim as competências dos servidores e atribuindo qualidade na entrega dos serviços prestados à sociedade.





Em recente artigo, o presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, ressaltou que “tempos extremos, como estes que agora vivemos por conta da pandemia de covid-19, não só impõem restrições, às vezes severas, aos cidadãos, como também exigem das instituições públicas responsabilidades que, em muitos casos, vão além dos limites de sua atuação convencional. O TCE-MS tem conjugado o melhor de seus recursos humanos com suportes tecnológicos avançados, para garantir a nossos jurisdicionados acesso à informação confiável .”





Todos os cursos, disponibilizados esse ano na plataforma Ead da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, podem ser acessados até o dia 31 de dezembro de 2021.





Por: Tânia Sother