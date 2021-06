Sol predomina e temperaturas seguem em elevação em todo Estado

Nesta quarta-feira (02) não há mudança nas condições de tempo que segue firme.





A previsão é de mais um dia de muito sol e sem chance de chuva. O friozinho das manhãs vai perdendo força em Mato Grosso do Sul e as temperaturas seguem em elevação com bastante calor durante a tarde.





As condições de tempo claro predominam em grande parte do Estado. A região sul terá períodos de parcialmente nublado. Não há expectativa de chuva.





Os níveis de umidade relativa do ar nesta quarta-feira podem ficar abaixo dos 30% durante a tarde. Esse índice pede maior atenção para idosos e crianças e também para possíveis focos de queimadas.





A madrugada pode registrar mínima de 15°C na região norte e a máxima pode atingir os 36°C na região pantaneira.





Campo Grande terá predomínio de sol com poucas nuvens, e as temperaturas variam entre 18°C a 32°C.





De acordo com o meteorologista Nathálio Abrãao uma nova frente fria deve se aproximar de Mato Grosso do Sul de sábado para domingo trazendo mudanças nas condições de tempo.





Por: Mireli Obando, Subcom