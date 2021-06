SIDROLÂNDIA| Vanda Camilo, do PP, é eleita prefeita do Município

Com 100% das urnas apuradas por volta das 18h35, ela teve 52,4% dos votos válidos, contra 47,6% dos votos de Enelvo Felini, do PSDB.

Vanda Camilo (PP) foi eleita prefeita de Sidrolândia ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Em novo pleito eleitoral realizado neste domingo (13), Vanda Camilo, do PP foi eleita prefeita de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande. Com 100% das urnas apuradas por volta das 18h35, ela teve 10.768 votos, o que correspondia a 52,4% dos votos válidos, contra 9.782 votos de Enelvo Felini, do PSDB, que teve 47,6%.





A eleição ainda somou 335 votos brancos (1,58%) e 401 nulos (1,88%). Ao total foram 21.286 votos contabilizados, dos 31.356 eleitores que estavam aptos a votar nesta eleição.





Entenda o motivo da nova eleição





A eleição suplementar foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em março deste ano, depois que o órgão negou por unanimidade recurso ao candidato mais votado à prefeitura de Sidrolândia nas eleições 2020, Daltro Fiuza, do MDB.





Ele buscava reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), que indeferiu o registro de candidatura por ser enquadrado na lei da “Ficha Limpa”.