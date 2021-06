SIDROLÂNDIA| Candidato a vice-prefeito morre de covid após 86 dias internado

Moacyr de Andrade (Patriota) faleceu na manhã desta segunda-feira em São Paulo

Moacyr (esquerda) ao lado de Enelvo (direita) fizeram campanha juntos por apenas três dias até serem contaminados pela covid-19 ©DIVULGAÇÃO

O candidato a vice-prefeito de Sidrolândia, Moacyr de Andrade (Patriota), faleceu na manhã desta segunda-feira (07) vítima de complicações da covid-19. Ele lutava contra a doença há 86 dias e estava internado em um hospital em São Paulo. A eleição suplementar no município está marcada para o próximo domingo (13).





Moacyr fazia parte da chapa do candidato a prefeito Enelvo Felini (PSDB). Eles chegaram a fazer campanha juntos por apenas três dias. Mas os dois foram contaminados pelo coronavírus durante a caminhada eleitoral, em março deste ano.





O surto da doença na equipe de trabalho das duas chapas e o aumento de casos na cidade fez com que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) suspendesse o pleito e retomasse apenas no final de maio.





Neste período todo Moacyr ficou internado. Ele chegou a iniciar o tratamento no Hospital da Unimed, em Campo Grande, mas a família optou por transferir o paciente para um hospital na capital paulista.





Segundo o colega de chapa, Enelvo Felini, a campanha será suspensa hoje. “Todos os compromissos que tínhamos agendado para hoje foi cancelado em respeito a ele. A partir de hoje à tarde vamos trabalhar na substituição do nome do vice para a chapa e se Deus quiser amanhã a gente pode anunciar um novo vice que possa honrar os compromissos que o Moacyr tinha assumido com a gente. Agora é aceitar o que Deus determina”, afirmou o tucano.





Moacyr foi contaminado no dia 14 de março e chegou a fazer campanha sozinho por alguns dias, quando Enelvo foi internado por conta da covid-19. “Eu retornei e ele até agora não tinha voltado”, lamentou o candidato a prefeito. Até o momento a família de Moacyr não informou os detalhes do velório e do sepultamento.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriela Couto





***